Свердловские власти помогли аграриям обновить парк техники на миллиарды рублей

09 августа 2024 в 21:47 Размер текста - 17 +

По словам Людмилы Бабушкиной, у региона появились возможности развивать сельское хозяйство на более высоком уровне (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Благодаря «Росагролизингу» (договор с компанией правительство Свердловской области заключило в 2023 году) уральские аграрии смогли обновить свой технопарк. На приобретение 1472 машин и оборудования было потрачено 4,6 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в управлении информполитики заксобрания, подводя итоги совещания «День поля», которое прошло в деревне Мельничная (городской округ Сухой Лог, Свердловская область). «В прошлом году правительство Свердловской области заключило договор с „Росагролизингом“. Благодаря этому у предприятий агропромышленного комплекса нашего региона есть возможность обновлять свой парк сельскохозяйственных машин и оборудования. В целом за 2023 год было приобретено 1472 единицы новой техники. Это возможность на другом уровне развивать сельское хозяйство», — заявила спикер заксо Людмила Бабушкина. Всего было потрачено на технику и оборудование 4,6 миллиарда рублей. Размер помощи аграриям, добавила Бабушкина, вырос за последние годы практически в 28 раз. «Органы власти Свердловской области предоставляют сельхозтоваропроизводителям внушительный пакет мер поддержки. Если примерно десять лет назад на это выделялось около 300 млн рублей в год, то сейчас это 8,5 млрд рублей. Только на поддержку производителей молочной продукции — 2,6 млрд рублей», — отметила председатель парламента. Людмила Бабушкина в компании первого замгубернатора Алексея Шмыкова и депутата Михаила Зубарева Фото: управление информационной политики заксобрания Свердловской области «День поля» в Свердловской области проходит ежегодно. В этом году он посвящен новой технике и ресурсосберегающим технологиям для обработки почвы, посева, уборки урожая, заготовки кормов. Приняли участие в выездном семинаре представители 45 компаний. Было представлено 120 образцов современной техники. В рамках принятого регионального закона об обеспечении продовольственной безопасности, размер выделяемых средств из бюджета Свердловской области аграриям на очередной финансовый год не может быть ниже текушего. Это помогает поддерживать местных сельхозпроизводителей. Плюс ко всему, пять лет назад в регионе была установлена для них пониженная налоговая ставка (5%). В июле 2024 года эту помощь продлили до 2027 года. На заседании заксо депутатами был принят соответствующий закон. Всего было закуплено 1472 машины Фото: управление информационной политики заксобрания Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благодаря «Росагролизингу» (договор с компанией правительство Свердловской области заключило в 2023 году) уральские аграрии смогли обновить свой технопарк. На приобретение 1472 машин и оборудования было потрачено 4,6 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в управлении информполитики заксобрания, подводя итоги совещания «День поля», которое прошло в деревне Мельничная (городской округ Сухой Лог, Свердловская область). «В прошлом году правительство Свердловской области заключило договор с „Росагролизингом“. Благодаря этому у предприятий агропромышленного комплекса нашего региона есть возможность обновлять свой парк сельскохозяйственных машин и оборудования. В целом за 2023 год было приобретено 1472 единицы новой техники. Это возможность на другом уровне развивать сельское хозяйство», — заявила спикер заксо Людмила Бабушкина. Всего было потрачено на технику и оборудование 4,6 миллиарда рублей. Размер помощи аграриям, добавила Бабушкина, вырос за последние годы практически в 28 раз. «Органы власти Свердловской области предоставляют сельхозтоваропроизводителям внушительный пакет мер поддержки. Если примерно десять лет назад на это выделялось около 300 млн рублей в год, то сейчас это 8,5 млрд рублей. Только на поддержку производителей молочной продукции — 2,6 млрд рублей», — отметила председатель парламента. «День поля» в Свердловской области проходит ежегодно. В этом году он посвящен новой технике и ресурсосберегающим технологиям для обработки почвы, посева, уборки урожая, заготовки кормов. Приняли участие в выездном семинаре представители 45 компаний. Было представлено 120 образцов современной техники. В рамках принятого регионального закона об обеспечении продовольственной безопасности, размер выделяемых средств из бюджета Свердловской области аграриям на очередной финансовый год не может быть ниже текушего. Это помогает поддерживать местных сельхозпроизводителей. Плюс ко всему, пять лет назад в регионе была установлена для них пониженная налоговая ставка (5%). В июле 2024 года эту помощь продлили до 2027 года. На заседании заксо депутатами был принят соответствующий закон.