В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети

Ожидается, что на восстановление электроснабжения потребуется три часа
В курортном городе Евпатория вечером 11 августа произошло аварийное отключение электросетей. На устранение неисправности потребуется около трех часов, сообщили в Крымэнерго.
«Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: Евпатория», — проинформировали на энергетическом предприятии.
Специалисты «Крымэнерго» приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Ожидается, что свет в домах жителей Евпатории появится в течение трех часов.
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