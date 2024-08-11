В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети

Крымэнерго: На восстановление электроэнергии в Евпатории уйдет три часа

Ожидается, что на восстановление электроснабжения потребуется три часа Фото: Илья Московец © URA.RU

В курортном городе Евпатория вечером 11 августа произошло аварийное отключение электросетей. На устранение неисправности потребуется около трех часов, сообщили в Крымэнерго.

«Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: Евпатория», — проинформировали на энергетическом предприятии.

Специалисты «Крымэнерго» приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Ожидается, что свет в домах жителей Евпатории появится в течение трех часов.