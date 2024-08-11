11 августа 2024

В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети

Крымэнерго: На восстановление электроэнергии в Евпатории уйдет три часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
Ожидается, что на восстановление электроснабжения потребуется три часа Фото:

В курортном городе Евпатория вечером 11 августа произошло аварийное отключение электросетей. На устранение неисправности потребуется около трех часов, сообщили в Крымэнерго.

«Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: Евпатория», — проинформировали на энергетическом предприятии.

Специалисты «Крымэнерго» приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Ожидается, что свет в домах жителей Евпатории появится в течение трех часов.

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В курортном городе Евпатория вечером 11 августа произошло аварийное отключение электросетей. На устранение неисправности потребуется около трех часов, сообщили в Крымэнерго. «Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: Евпатория», — проинформировали на энергетическом предприятии. Специалисты «Крымэнерго» приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Ожидается, что свет в домах жителей Евпатории появится в течение трех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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