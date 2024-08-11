Глава Сургута взял на работу экс-чиновника из правительства ХМАО

Глава Сургута Максим Слепов взял на работу экс-чиновника правительства ХМАО. Бывший первый заместитель директора окружного департамента культуры Фризен стал советником мэра. Информация опубликована на портале администрации города
«Владимир Фризен 12 августа назначен на должность советника главы города Сургута. В качестве советника главы будет курировать вопросы социальной сферы», — указано на сайте администрации.
Источники URA.RU говорят, что для чиновника это промежуточная ступень в карьере. «Фризен осенью займет пост вице-мэра по социалке. Нынешний замглавы Анна Томазова ориентировочно в сентябре подаст в отставку. Фризен за это время успеет вникнуть в дела и заменит ее на этом посту», — рассказал инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что Фризен вошел в список претендентов на пост главы колледжа в Сургуте. После ухода из Тюменской филармонии он долгое время искал работу, но потом стал советником вице-губернатора Елены Шумаковой, хотя пост в депкульте покинул после зачисток в подконтрольных ею ведомства.
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