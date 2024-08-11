11 августа 2024

Куйвашев поддержал проект новых пансионатов для пожилых. Фото

В Нижнем Тагиле, Первоуральске и Новоуральске появятся пансионаты для пожилых
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В таких городах, как Нижний Тагил, Первоуральск и Новоуральск, будут открыты новые пансионаты
В таких городах, как Нижний Тагил, Первоуральск и Новоуральск, будут открыты новые пансионаты Фото:

В Свердловской области появятся три новых пансионата для пожилых от сети «Успенский». Губернатор Евгений Куйвашев выразил поддержку проекту, подчеркнув значимость развития гериатрических центров для области. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Обычно мы находим помещение и перестраиваем, делаем ремонт, приводим в соответствие со всеми нормами. Мы планируем открывать филиалы в крупных городах области: конечно, в первую очередь в Екатеринбурге, а также в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Новоуральске», — передает слова основателя сети пансионатов Станислава Успенского ДИП.

Сеть пансионатов «Успенский» начала свою деятельность в Свердловской области в 2021 году. В настоящее время сеть насчитывает четыре филиала, где проживает 170 пожилых людей. «Успенский» стал первым в регионе пансионатом для пожилых с медицинской лицензией и входит в региональный реестр поставщиков социальных услуг.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области появятся три новых пансионата для пожилых от сети «Успенский». Губернатор Евгений Куйвашев выразил поддержку проекту, подчеркнув значимость развития гериатрических центров для области. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Обычно мы находим помещение и перестраиваем, делаем ремонт, приводим в соответствие со всеми нормами. Мы планируем открывать филиалы в крупных городах области: конечно, в первую очередь в Екатеринбурге, а также в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Новоуральске», — передает слова основателя сети пансионатов Станислава Успенского ДИП. Сеть пансионатов «Успенский» начала свою деятельность в Свердловской области в 2021 году. В настоящее время сеть насчитывает четыре филиала, где проживает 170 пожилых людей. «Успенский» стал первым в регионе пансионатом для пожилых с медицинской лицензией и входит в региональный реестр поставщиков социальных услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...