В Свердловской области появятся три новых пансионата для пожилых от сети «Успенский». Губернатор Евгений Куйвашев выразил поддержку проекту, подчеркнув значимость развития гериатрических центров для области. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Обычно мы находим помещение и перестраиваем, делаем ремонт, приводим в соответствие со всеми нормами. Мы планируем открывать филиалы в крупных городах области: конечно, в первую очередь в Екатеринбурге, а также в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Новоуральске», — передает слова основателя сети пансионатов Станислава Успенского ДИП.
Сеть пансионатов «Успенский» начала свою деятельность в Свердловской области в 2021 году. В настоящее время сеть насчитывает четыре филиала, где проживает 170 пожилых людей. «Успенский» стал первым в регионе пансионатом для пожилых с медицинской лицензией и входит в региональный реестр поставщиков социальных услуг.
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