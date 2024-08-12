На челябинском авторынке выявился новый лидер

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Челябинский авторынок растет за счет китайских производителей
Челябинский авторынок растет за счет китайских производителей Фото:

На авторынке Челябинской области появился новый лидер из числа китайских марок. Как 12 августа URA.RU заявили в пресс-службе платформы «Авито Авто», предложение автомобилей Geely выросло в два раза.

«За первое полугодие предложение новых автомобилей Geely в регионе выросло более чем в два раза. Динамика предложения машин Geely с пробегом, по данным платформы, также значительная — рост на 48% за шесть месяцев», — заявили URA.RU в «Авито Авто».

Среди новых автомобилей Geely в регионе стали лидировать Geely Coolray с долей спроса 39,87%, за ним следуют Atlas Pro (16,45%), Monjaro (12,89%), Emgrand и Tugella. Популярностью также пользовались модели MK Cross и Emgrand EC7 в сегменте подержанных машин. Monjaro, Coolray и Emgrand EC7 заняли верхние строчки в предложении автомобилей с пробегом на рынке.

Модель Coolray в рассмотренном периоде стоила 2,693 млн. Atlas Pro обходилась покупателям дороже. За нее приходилось платить 3,214 млн рублей.

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На авторынке Челябинской области появился новый лидер из числа китайских марок. Как 12 августа URA.RU заявили в пресс-службе платформы «Авито Авто», предложение автомобилей Geely выросло в два раза. «За первое полугодие предложение новых автомобилей Geely в регионе выросло более чем в два раза. Динамика предложения машин Geely с пробегом, по данным платформы, также значительная — рост на 48% за шесть месяцев», — заявили URA.RU в «Авито Авто». Среди новых автомобилей Geely в регионе стали лидировать Geely Coolray с долей спроса 39,87%, за ним следуют Atlas Pro (16,45%), Monjaro (12,89%), Emgrand и Tugella. Популярностью также пользовались модели MK Cross и Emgrand EC7 в сегменте подержанных машин. Monjaro, Coolray и Emgrand EC7 заняли верхние строчки в предложении автомобилей с пробегом на рынке. Модель Coolray в рассмотренном периоде стоила 2,693 млн. Atlas Pro обходилась покупателям дороже. За нее приходилось платить 3,214 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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