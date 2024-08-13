13 августа 2024

В челябинском озере нашли труп в машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль с мужчиной внутри нашли спасатели-водолазы
Автомобиль с мужчиной внутри нашли спасатели-водолазы Фото:

В одном из водоемов Челябинской области нашли автомобиль с телом мужчины, пропавшего еще в июле. Спасатели-водолазы обнаружили погибшего на глубине 2,5 метра, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«Следуя по следам шин, был обнаружен автомобиль, внутри которого находилось тело пропавшего без вести мужчины. Расследование продолжается, предстоит установить причины, повлекшие смерть мужчины», — сообщили URA.RU в ПСС.

Челябинец 64 лет пропал во время поездки на автомобиле вблизи одного из водоемов поселка Новоозерного. Спасатели-водолазы обнаружили следы шин после обследования грунта и акватории. Тело мужчины передано сотрудникам полиции.

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В одном из водоемов Челябинской области нашли автомобиль с телом мужчины, пропавшего еще в июле. Спасатели-водолазы обнаружили погибшего на глубине 2,5 метра, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Следуя по следам шин, был обнаружен автомобиль, внутри которого находилось тело пропавшего без вести мужчины. Расследование продолжается, предстоит установить причины, повлекшие смерть мужчины», — сообщили URA.RU в ПСС. Челябинец 64 лет пропал во время поездки на автомобиле вблизи одного из водоемов поселка Новоозерного. Спасатели-водолазы обнаружили следы шин после обследования грунта и акватории. Тело мужчины передано сотрудникам полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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