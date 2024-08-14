14 августа 2024

В День города в Екатеринбурге будет дождь и туман

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, площадь 1905 года, город екатеринбург
Погода в праздник будет вполне комфортной Фото:

В День города в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь и туман. Прогнозом на 17 августа с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин.

«Будет переменная облачность, ночью и утром туман/дымка, возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», — рассказал метеоролог.

Ночью столбик термометра покажет +10…+12 градусов, днем поднимется до +17…+19. Ранее агентство публиковало подробную и полную программу, где и как провести праздник.

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В День города в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь и туман. Прогнозом на 17 августа с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. «Будет переменная облачность, ночью и утром туман/дымка, возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», — рассказал метеоролог. Ночью столбик термометра покажет +10…+12 градусов, днем поднимется до +17…+19. Ранее агентство публиковало подробную и полную программу, где и как провести праздник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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