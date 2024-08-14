Природа Погода В День города в Екатеринбурге будет дождь и туман 15 августа 2024 в 07:02 Размер текста - 17 + Погода в праздник будет вполне комфортной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В День города в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь и туман. Прогнозом на 17 августа с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. «Будет переменная облачность, ночью и утром туман/дымка, возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», — рассказал метеоролог. Ночью столбик термометра покажет +10…+12 градусов, днем поднимется до +17…+19. Ранее агентство публиковало подробную и полную программу, где и как провести праздник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В День города в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь и туман. Прогнозом на 17 августа с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. «Будет переменная облачность, ночью и утром туман/дымка, возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», — рассказал метеоролог. Ночью столбик термометра покажет +10…+12 градусов, днем поднимется до +17…+19. Ранее агентство публиковало подробную и полную программу, где и как провести праздник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям