В День города в Екатеринбурге будет дождь и туман

Погода в праздник будет вполне комфортной
В День города в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, небольшой дождь и туман. Прогнозом на 17 августа с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин.
«Будет переменная облачность, ночью и утром туман/дымка, возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», — рассказал метеоролог.
Ночью столбик термометра покажет +10…+12 градусов, днем поднимется до +17…+19. Ранее агентство публиковало подробную и полную программу, где и как провести праздник.
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