В Кургане мясокомбинат компенсировал обвес покупателю с помощью сосисок

15 августа 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

Мясокомбинат урегулировал неприятный случай с потребителем продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Кургана купил в магазине сосиски от известного мясокомбината. В упаковке их должно было быть шесть штук, но по факту оказалось пять. Об этом рассказал сам горожанин. После жалобы курганца в соцсети, представитель производителя согласился компенсировать недовес, предоставив покупателю свою продукцию. «Купили в „Метрополисе“ на улице Куйбышева упаковку сосисок Курганского мясокомбината. Недостачу одной сосиски в закрытой упаковке обнаружили только дома, неприятный осадок имеется», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Черный список Курган» в соцсети «ВКонтакте». Покупатель предложил представителям мясокомбината уладить эту неприятную ситуацию. В комментарии представитель производителя сосисок выразил сожаление, что покупателю досталась неполная упаковка. Он предложил предоставить горожанину бесплатно новую упаковку сливочных сосисок. Подписчики паблика с одобрением оценили конструктивную позицию старейшего в Кургане производителя мясной продукции. Кроме того, на мясокомбинате пообещали найти причину из-за которой произошел недовес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана купил в магазине сосиски от известного мясокомбината. В упаковке их должно было быть шесть штук, но по факту оказалось пять. Об этом рассказал сам горожанин. После жалобы курганца в соцсети, представитель производителя согласился компенсировать недовес, предоставив покупателю свою продукцию. «Купили в „Метрополисе“ на улице Куйбышева упаковку сосисок Курганского мясокомбината. Недостачу одной сосиски в закрытой упаковке обнаружили только дома, неприятный осадок имеется», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Черный список Курган» в соцсети «ВКонтакте». Покупатель предложил представителям мясокомбината уладить эту неприятную ситуацию. В комментарии представитель производителя сосисок выразил сожаление, что покупателю досталась неполная упаковка. Он предложил предоставить горожанину бесплатно новую упаковку сливочных сосисок. Подписчики паблика с одобрением оценили конструктивную позицию старейшего в Кургане производителя мясной продукции. Кроме того, на мясокомбинате пообещали найти причину из-за которой произошел недовес.