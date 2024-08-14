14 августа 2024

Транспортный коллапс произошел возле мэрии Екатеринбурга. Видео

Центр Екатеринбурга встал в глухую пробку из-за неработающих светофоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый клипарт (продолжение). Екатеринбург , светофор не работает, неработающий светофор
Светофоры отключились на двух перекрестках Фото:

В Екатеринбурге утром 15 августа на перекрестке проспекта Ленина — улицы 8 Марта случился транспортный коллапс из-за неработающих светофоров. На данном участке образовалась огромная пробка, рассказал URA.RU читатель.

«Светофоры на Ленина и 8 Марта перестали работать. Образовалась гигантская пробка, а движение не организовано. Усложняют ситуацию трамваи», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс Картам», еще светофоры отключились на перекрестке улиц Малышева — Московская, где в свою очередь также образовывается затор.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ получить не удалось.

Светофоры отключились сразу на двух важных перекрестках
Светофоры отключились сразу на двух важных перекрестках

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В Екатеринбурге утром 15 августа на перекрестке проспекта Ленина — улицы 8 Марта случился транспортный коллапс из-за неработающих светофоров. На данном участке образовалась огромная пробка, рассказал URA.RU читатель. «Светофоры на Ленина и 8 Марта перестали работать. Образовалась гигантская пробка, а движение не организовано. Усложняют ситуацию трамваи», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс Картам», еще светофоры отключились на перекрестке улиц Малышева — Московская, где в свою очередь также образовывается затор. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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