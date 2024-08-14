Транспортный коллапс произошел возле мэрии Екатеринбурга. Видео

Центр Екатеринбурга встал в глухую пробку из-за неработающих светофоров

15 августа 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Светофоры отключились на двух перекрестках Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге утром 15 августа на перекрестке проспекта Ленина — улицы 8 Марта случился транспортный коллапс из-за неработающих светофоров. На данном участке образовалась огромная пробка, рассказал URA.RU читатель. «Светофоры на Ленина и 8 Марта перестали работать. Образовалась гигантская пробка, а движение не организовано. Усложняют ситуацию трамваи», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс Картам», еще светофоры отключились на перекрестке улиц Малышева — Московская, где в свою очередь также образовывается затор. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ получить не удалось. Светофоры отключились сразу на двух важных перекрестках Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 15 августа на перекрестке проспекта Ленина — улицы 8 Марта случился транспортный коллапс из-за неработающих светофоров. На данном участке образовалась огромная пробка, рассказал URA.RU читатель. «Светофоры на Ленина и 8 Марта перестали работать. Образовалась гигантская пробка, а движение не организовано. Усложняют ситуацию трамваи», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс Картам», еще светофоры отключились на перекрестке улиц Малышева — Московская, где в свою очередь также образовывается затор. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ получить не удалось.