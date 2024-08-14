В Екатеринбурге утром 15 августа на перекрестке проспекта Ленина — улицы 8 Марта случился транспортный коллапс из-за неработающих светофоров. На данном участке образовалась огромная пробка, рассказал URA.RU читатель.
«Светофоры на Ленина и 8 Марта перестали работать. Образовалась гигантская пробка, а движение не организовано. Усложняют ситуацию трамваи», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс Картам», еще светофоры отключились на перекрестке улиц Малышева — Московская, где в свою очередь также образовывается затор.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ получить не удалось.
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