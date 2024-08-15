В Челябинске троллейбусный маршрут №14 переходит на новые троллейбусы

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Девять новых троллейбусов должны приступить к работе в сентябре
Девять новых троллейбусов должны приступить к работе в сентябре Фото:

С 1 сентября маршрут №14 (ЧМК — Парк Гагарина) начнет обслуживаться новыми троллейбусами. Однако с 17 августа и до начала сентября троллейбус №14 приостановит рейсы в связи с модернизацией контактных сетей, сообщили 15 августа в пресс-службе мэрии областного центра.

«Сейчас красные машины с кондиционерами можно увидеть на маршрутах №10, 12 и 19. Аналогичная судьба ожидает и популярный маршрут №14, на котором поедут новые троллейбусы уже с самого начала сентября. С 17 августа до 1 сентября этот маршрут будет временно приостановлен из-за модернизации контактной сети на улицах Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Свердловском тракте», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что современные троллейбусы поспособствовали росту пассажиропотока на 70%. К сентябрю на челябинских дорогах должно появиться девять новых троллейбусов, планируется и увеличение их вдвое. Это поспособствует сокращению интервалов движения до восьми минут в часы пик.

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С 1 сентября маршрут №14 (ЧМК — Парк Гагарина) начнет обслуживаться новыми троллейбусами. Однако с 17 августа и до начала сентября троллейбус №14 приостановит рейсы в связи с модернизацией контактных сетей, сообщили 15 августа в пресс-службе мэрии областного центра. «Сейчас красные машины с кондиционерами можно увидеть на маршрутах №10, 12 и 19. Аналогичная судьба ожидает и популярный маршрут №14, на котором поедут новые троллейбусы уже с самого начала сентября. С 17 августа до 1 сентября этот маршрут будет временно приостановлен из-за модернизации контактной сети на улицах Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Свердловском тракте», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что современные троллейбусы поспособствовали росту пассажиропотока на 70%. К сентябрю на челябинских дорогах должно появиться девять новых троллейбусов, планируется и увеличение их вдвое. Это поспособствует сокращению интервалов движения до восьми минут в часы пик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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