«Аэрофлот» предложил жителям двух областей РФ бесплатно переоформить билеты

«Аэрофлот» предложил Курской и Белгородской областям бесплатно поменять билеты

15 августа 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Аэрофлот предоставляет бесплатно переоформить авиабилеты с сохранением маршрута на любой другой день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» предложил бесплатно переоформить билеты жителям Курской и Белгородской областям, котоыре уезжают из регионов из-за атак ВСУ. Об этом сказано на официальном канале пресс-службы «Аэрофлота» «По SUти». «Аэрофлот предоставляет пассажирам, проживающим в Курской и Белгородской областях, бесплатно переоформить авиабилеты. С сохранением маршрута на любой другой день или осуществить вынужденную возвратную стоимость перевозки (в том числе, в ситуациях вынужденной неявки на рейс) в течение срока авиабилета», — написано в пресс-службе «Аэрофлота». Воспользоваться этим правом могут пассажиры, оформленные до 7 августа 2024, на рейсах с датой вылета в период с 7 августа 2024 по 6 сентября 2024. Вынужденный возврат стоимость перевозки осуществляется по месту приобретения билета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Аэрофлот» предложил бесплатно переоформить билеты жителям Курской и Белгородской областям, котоыре уезжают из регионов из-за атак ВСУ. Об этом сказано на официальном канале пресс-службы «Аэрофлота» «По SUти». «Аэрофлот предоставляет пассажирам, проживающим в Курской и Белгородской областях, бесплатно переоформить авиабилеты. С сохранением маршрута на любой другой день или осуществить вынужденную возвратную стоимость перевозки (в том числе, в ситуациях вынужденной неявки на рейс) в течение срока авиабилета», — написано в пресс-службе «Аэрофлота». Воспользоваться этим правом могут пассажиры, оформленные до 7 августа 2024, на рейсах с датой вылета в период с 7 августа 2024 по 6 сентября 2024. Вынужденный возврат стоимость перевозки осуществляется по месту приобретения билета.