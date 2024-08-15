«Аэрофлот» предложил жителям двух областей РФ бесплатно переоформить билеты

«Аэрофлот» предложил Курской и Белгородской областям бесплатно поменять билеты
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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, взлет, посадка, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
Аэрофлот предоставляет бесплатно переоформить авиабилеты с сохранением маршрута на любой другой день Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» предложил бесплатно переоформить билеты жителям Курской и Белгородской областям, котоыре уезжают из регионов из-за атак ВСУ. Об этом сказано на официальном канале пресс-службы «Аэрофлота» «По SUти».

«Аэрофлот предоставляет пассажирам, проживающим в Курской и Белгородской областях, бесплатно переоформить авиабилеты. С сохранением маршрута на любой другой день или осуществить вынужденную возвратную стоимость перевозки (в том числе, в ситуациях вынужденной неявки на рейс) в течение срока авиабилета», — написано в пресс-службе «Аэрофлота».

Воспользоваться этим правом могут пассажиры, оформленные до 7 августа 2024, на рейсах с датой вылета в период с 7 августа 2024 по 6 сентября 2024. Вынужденный возврат стоимость перевозки осуществляется по месту приобретения билета.

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Авиакомпания «Аэрофлот» предложил бесплатно переоформить билеты жителям Курской и Белгородской областям, котоыре уезжают из регионов из-за атак ВСУ. Об этом сказано на официальном канале пресс-службы «Аэрофлота» «По SUти». «Аэрофлот предоставляет пассажирам, проживающим в Курской и Белгородской областях, бесплатно переоформить авиабилеты. С сохранением маршрута на любой другой день или осуществить вынужденную возвратную стоимость перевозки (в том числе, в ситуациях вынужденной неявки на рейс) в течение срока авиабилета», — написано в пресс-службе «Аэрофлота». Воспользоваться этим правом могут пассажиры, оформленные до 7 августа 2024, на рейсах с датой вылета в период с 7 августа 2024 по 6 сентября 2024. Вынужденный возврат стоимость перевозки осуществляется по месту приобретения билета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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