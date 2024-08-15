В Екатеринбурге утром 16 августа жители Академического района встали в пробку на улице Серафимы Дерябиной (прямой выезд из Академического в центр) из-за неработающих светофоров. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«На перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна сломаны светофоры. За движением следят регулировщики, но пробка продолжает расти. В основном здесь застревают жители Академического», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил.
Транспортный коллапс из-за сломанных светофоров случился накануне возле мэрии. В глухую пробку встали проспект Ленина — улица 8 Марта. По словам очевидцев, ситуацию осложняли трамваи, застрявшие на перекрестке. На сбои в работе светофоров также жаловались на перекрестке Малышева — Московская.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!