15 августа 2024

Жители Академического в Екатеринбурге не могут доехать до работы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, транспорт, такси, яндекс такси, пробки на дорогах
Пробка выстроилась из-за сломанного светофора Фото:

В Екатеринбурге утром 16 августа жители Академического района встали в пробку на улице Серафимы Дерябиной (прямой выезд из Академического в центр) из-за неработающих светофоров. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«На перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна сломаны светофоры. За движением следят регулировщики, но пробка продолжает расти. В основном здесь застревают жители Академического», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил.

Транспортный коллапс из-за сломанных светофоров случился накануне возле мэрии. В глухую пробку встали проспект Ленина — улица 8 Марта. По словам очевидцев, ситуацию осложняли трамваи, застрявшие на перекрестке. На сбои в работе светофоров также жаловались на перекрестке Малышева — Московская.

Движение регулируют автоинспекторы
Движение регулируют автоинспекторы
Фото:

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В Екатеринбурге утром 16 августа жители Академического района встали в пробку на улице Серафимы Дерябиной (прямой выезд из Академического в центр) из-за неработающих светофоров. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «На перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна сломаны светофоры. За движением следят регулировщики, но пробка продолжает расти. В основном здесь застревают жители Академического», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил. Транспортный коллапс из-за сломанных светофоров случился накануне возле мэрии. В глухую пробку встали проспект Ленина — улица 8 Марта. По словам очевидцев, ситуацию осложняли трамваи, застрявшие на перекрестке. На сбои в работе светофоров также жаловались на перекрестке Малышева — Московская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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