Призывник с Кавказа избивал земляков в челябинской воинской части

В воинской части, дислоцированной в Челябинской области, призывник с Северного Кавказа в целях воспитания избивал земляков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, однажды он увлекся и причинил серьезную травму сослуживцу. За подобное поведение кавказца отправили в дисциплинарный батальон.
«Призывник из Северного Кавказа был возмущен недостойным, по его мнению, поведением земляков, проходивших службу в одной из воинских частей Челябинской области. Он решил заняться их воспитанием при помощи кулаков, но переусердствовал и причинил одному из военнослужащих тупую закрытую травму головы», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Рядового судили по п.п «б», «д» ч.2 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). Его признали виновным и приговорили к одному году дисбата.
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