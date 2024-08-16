Свердловчанка Карелина, осужденная за госизмену, обжаловала приговор

17 августа 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Ксения Карелина не отвечала на вопросы журналистов на суде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Екатеринбурженка с двойным гражданством РФ и США Ксения Карелина, осужденная на 12 лет за госизмену, обжаловала приговор. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде, где на этой неделе вынесли приговор девушке. «Адвокат Карелиной обжаловал приговор. Процесс пройдет во Втором апелляционном суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга», — уточнили в инстанции. Карелину задержали в феврале текущего года. По версии следствия, она переводила деньги украинской армии. Ее защитник после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа облсуд назначил ей 12 лет колонии. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка с двойным гражданством РФ и США Ксения Карелина, осужденная на 12 лет за госизмену, обжаловала приговор. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде, где на этой неделе вынесли приговор девушке. «Адвокат Карелиной обжаловал приговор. Процесс пройдет во Втором апелляционном суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга», — уточнили в инстанции. Карелину задержали в феврале текущего года. По версии следствия, она переводила деньги украинской армии. Ее защитник после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа облсуд назначил ей 12 лет колонии. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.