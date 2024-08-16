16 августа 2024

Свердловчанка Карелина, осужденная за госизмену, обжаловала приговор

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Оглашение приговора Ксении Карелиной в Свердловском областном суде. Екатеринбург , карелина ксения, хавана ксения
Ксения Карелина не отвечала на вопросы журналистов на суде Фото:
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Екатеринбурженка с двойным гражданством РФ и США Ксения Карелина, осужденная на 12 лет за госизмену, обжаловала приговор. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде, где на этой неделе вынесли приговор девушке.

«Адвокат Карелиной обжаловал приговор. Процесс пройдет во Втором апелляционном суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга», — уточнили в инстанции.

Карелину задержали в феврале текущего года. По версии следствия, она переводила деньги украинской армии. Ее защитник после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа облсуд назначил ей 12 лет колонии. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбурженка с двойным гражданством РФ и США Ксения Карелина, осужденная на 12 лет за госизмену, обжаловала приговор. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде, где на этой неделе вынесли приговор девушке. «Адвокат Карелиной обжаловал приговор. Процесс пройдет во Втором апелляционном суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга», — уточнили в инстанции. Карелину задержали в феврале текущего года. По версии следствия, она переводила деньги украинской армии. Ее защитник после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа облсуд назначил ей 12 лет колонии. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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