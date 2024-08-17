Ливан полностью остался без электричества

На всей территории Ливана полностью прекратилась подача электричества

17 августа 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

На всей территории Ливана полностью прекращена подача электричества, сообщила ливанская энергокомпания Électricité du Liban Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На всей территории Ливана полностью прекращена подача электричества. Об этом сообщила ливанская энергокомпания Électricité du Liban. «Последняя производственная группа завода Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана», — говорится в заявлении энергокомпании, которое привело РИА Новости. Остановка ливанских электростанций связана с отсутствием запасов топлива в стране, объяснил бывший советник министра энергетики и водных ресурсов при правительстве Хассана Диаба Ража Аль-Али. Ранее оператор двух тепловых электростанций Дэйр Аммар и Захрани сообщал, что отключит обе ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Это единственные станции, которые дают Ливану электроэнергию. После реализации обещания оператора в стране остановились станции перекачки воды и объекты инфраструктуры, отключился свет. Об этом сообщает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На всей территории Ливана полностью прекращена подача электричества. Об этом сообщила ливанская энергокомпания Électricité du Liban. «Последняя производственная группа завода Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана», — говорится в заявлении энергокомпании, которое привело РИА Новости. Остановка ливанских электростанций связана с отсутствием запасов топлива в стране, объяснил бывший советник министра энергетики и водных ресурсов при правительстве Хассана Диаба Ража Аль-Али. Ранее оператор двух тепловых электростанций Дэйр Аммар и Захрани сообщал, что отключит обе ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Это единственные станции, которые дают Ливану электроэнергию. После реализации обещания оператора в стране остановились станции перекачки воды и объекты инфраструктуры, отключился свет. Об этом сообщает 360.ru.