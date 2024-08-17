17 августа 2024
16 августа 2024

Погибший в Иркутске летчик обучался в ЧВВАКУШ

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Никита Перевалов стал единственным членом экипажа, которому не удалось выжить Фото:

28-летний летчик Никита Перевалов, который погиб после крушения военного бомбардировщика в Иркутской области, закончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (ЧВВАКУШ). Летчика похоронят в поселке Онохой Бурятии в понедельник, 19 августа.

«Перевалов родился и вырос в Онохое. В 2013 году он поступил в ЧВВАКУШ, а после пятилетнего обучения его распределили в Иркутск для прохождения службы», — сообщает газета «Вперед» Заиграевского района Бурятии.

В администрации поселка отмечают, что Никита осознанно выбрал свою профессию, имеет награды за службу. У летчика остались жена, родители и сестра.

Перевалов погиб 15 августа при крушении бомбардировщика Ту-22МЗ в Иркутской области. Всем четырем членам экипажа удалось катапультироваться, но позднее летчик умер.

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28-летний летчик Никита Перевалов, который погиб после крушения военного бомбардировщика в Иркутской области, закончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (ЧВВАКУШ). Летчика похоронят в поселке Онохой Бурятии в понедельник, 19 августа. «Перевалов родился и вырос в Онохое. В 2013 году он поступил в ЧВВАКУШ, а после пятилетнего обучения его распределили в Иркутск для прохождения службы», — сообщает газета «Вперед» Заиграевского района Бурятии. В администрации поселка отмечают, что Никита осознанно выбрал свою профессию, имеет награды за службу. У летчика остались жена, родители и сестра. Перевалов погиб 15 августа при крушении бомбардировщика Ту-22МЗ в Иркутской области. Всем четырем членам экипажа удалось катапультироваться, но позднее летчик умер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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