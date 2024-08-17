Погибший в Иркутске летчик обучался в ЧВВАКУШ

28-летний летчик Никита Перевалов, который погиб после крушения военного бомбардировщика в Иркутской области, закончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (ЧВВАКУШ). Летчика похоронят в поселке Онохой Бурятии в понедельник, 19 августа.
«Перевалов родился и вырос в Онохое. В 2013 году он поступил в ЧВВАКУШ, а после пятилетнего обучения его распределили в Иркутск для прохождения службы», — сообщает газета «Вперед» Заиграевского района Бурятии.
В администрации поселка отмечают, что Никита осознанно выбрал свою профессию, имеет награды за службу. У летчика остались жена, родители и сестра.
Перевалов погиб 15 августа при крушении бомбардировщика Ту-22МЗ в Иркутской области. Всем четырем членам экипажа удалось катапультироваться, но позднее летчик умер.
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