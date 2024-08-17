На всероссийском крупном конкурсе Свердловскую область представят 20 проектов

На девятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Свердловскую область представят 20 проектов. Они будут участвовать в категориях «малые города» и «исторические поселения». Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«Свердловскую область представят 20 проектов. Ровно столько муниципальных образований региона претендуют на получение государственной поддержки из федерального бюджета на благоустройство общественных территорий в 2025–2026 годах», — говорится на сайте ДИПа.
Министр энергетики Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что за шесть лет участия в конкурсе 29 заявок на реализацию проектов благоустройства от нашего региона в Минстрой России были признаны лучшими. На их воплощение было выделено 2,2 миллиарда рублей. Победителей объявят на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который пройдет в Калуге 24 по 26 августа.
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