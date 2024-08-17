17 августа 2024

На всероссийском крупном конкурсе Свердловскую область представят 20 проектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Подведение итогов конкурса должно пройти с 24 по 26 августа (архивное фото)
Подведение итогов конкурса должно пройти с 24 по 26 августа (архивное фото) Фото:

На девятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Свердловскую область представят 20 проектов. Они будут участвовать в категориях «малые города» и «исторические поселения». Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«Свердловскую область представят 20 проектов. Ровно столько муниципальных образований региона претендуют на получение государственной поддержки из федерального бюджета на благоустройство общественных территорий в 2025–2026 годах», — говорится на сайте ДИПа.

Министр энергетики Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что за шесть лет участия в конкурсе 29 заявок на реализацию проектов благоустройства от нашего региона в Минстрой России были признаны лучшими. На их воплощение было выделено 2,2 миллиарда рублей. Победителей объявят на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который пройдет в Калуге 24 по 26 августа.

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На девятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Свердловскую область представят 20 проектов. Они будут участвовать в категориях «малые города» и «исторические поселения». Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Свердловскую область представят 20 проектов. Ровно столько муниципальных образований региона претендуют на получение государственной поддержки из федерального бюджета на благоустройство общественных территорий в 2025–2026 годах», — говорится на сайте ДИПа. Министр энергетики Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что за шесть лет участия в конкурсе 29 заявок на реализацию проектов благоустройства от нашего региона в Минстрой России были признаны лучшими. На их воплощение было выделено 2,2 миллиарда рублей. Победителей объявят на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который пройдет в Калуге 24 по 26 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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