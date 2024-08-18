В Златоусте укрепляют обводной канал дамбы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Власти города Златоуст Челябинской области предотвратили затопление 35 жилых домов, в который проживает более двух тысяч человек. Об этом заявила пресс-служба муниципалитета. Ранее в сети появился документ, согласно которому 17 августа был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за перелива воды из Айского водохранилища и разрушения стенок обводного канала.

«В районе Айского гидротехнического сооружения продолжаются работы по укреплению дна и стенок обводного канала. Подрядчики „наращивают“ их высоту скальным грунтом. Работы ведутся с привлечением спецтехники и проходят штатно», — сообщила пресс-служба администрации Златоустовского городского округа. Сообщение размещено на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Дамба находится в порядке. Опасности подтопления или прекращения подачи воды в дома нет, заявили власти муниципалитета 18 августа.

Ранее в социальной сети появился документ «О введении режима ЧС» на территории гидротехнического сооружения Айского водохранилища. Распоряжение от администрации Златоуста датировано 17 августа.

Айское водохранилище не имеет регулярного сброса воды. На период капитального ремонта было создано временное сооружение — отводной канал. Из-за обильных дождей уровень воды в водохранилище превысил отметку в 383 сантиметра, что на 33 сантиметра выше, чем в период весеннего паводка. От нагрузки «произошло разрушение нижней ряжевой стенки и отводного канал». Под угрозой подтопления оказались 35 домов, в которых проживет 2 004 человека. «Также возможно нарушение условий жизнедеятельности свыше 60 000 человек», — говорится в документе. Это и стало поводом для введения режима ЧС.

Документ от администрации Златоуста попал в сеть