Челябинская выпускница, набравшая 300 баллов на ЕГЭ, поступила в МГУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды с квадрокоптера. Екатеринбург, шпиль, звезда, город москва, здание мгу, вид сверху, университетская площадь
Выпускница 31 лицея будет учиться в престижном вузе столицы Фото:

Выпускница челябинского физико-математического лицея №31 Елизавета Спирина поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова на экономиста. Об этом сообщил URA.RU директор физико-математического лицея №31 Александр Попов.

«Елизавета Спирина поступила в МГУ. Все 36 выпускников этого года поступили в хорошие вузы на бюджет», — уточнил Попов.

Елизавета Спирина получила максимальные 300 баллов за ЕГЭ по трем предметам — математике, физике и информатике. Выпускница призналась, что до последнего не верила о получении наивысшего балла сразу по трем экзаменам. Девушка рассказала, что мечтала поступить в МГУ и ее мечта исполнилась. Для поступления она успешно, на 95 баллов из 100, сдала внутренний экзамен по математике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выпускница челябинского физико-математического лицея №31 Елизавета Спирина поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова на экономиста. Об этом сообщил URA.RU директор физико-математического лицея №31 Александр Попов. «Елизавета Спирина поступила в МГУ. Все 36 выпускников этого года поступили в хорошие вузы на бюджет», — уточнил Попов. Елизавета Спирина получила максимальные 300 баллов за ЕГЭ по трем предметам — математике, физике и информатике. Выпускница призналась, что до последнего не верила о получении наивысшего балла сразу по трем экзаменам. Девушка рассказала, что мечтала поступить в МГУ и ее мечта исполнилась. Для поступления она успешно, на 95 баллов из 100, сдала внутренний экзамен по математике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...