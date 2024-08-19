Челябинская выпускница, набравшая 300 баллов на ЕГЭ, поступила в МГУ

Выпускница челябинского физико-математического лицея №31 Елизавета Спирина поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова на экономиста. Об этом сообщил URA.RU директор физико-математического лицея №31 Александр Попов.
«Елизавета Спирина поступила в МГУ. Все 36 выпускников этого года поступили в хорошие вузы на бюджет», — уточнил Попов.
Елизавета Спирина получила максимальные 300 баллов за ЕГЭ по трем предметам — математике, физике и информатике. Выпускница призналась, что до последнего не верила о получении наивысшего балла сразу по трем экзаменам. Девушка рассказала, что мечтала поступить в МГУ и ее мечта исполнилась. Для поступления она успешно, на 95 баллов из 100, сдала внутренний экзамен по математике.
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