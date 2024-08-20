Свердловчанка просит вернуть отца пятерых детей с фронта домой. Фото

20 августа 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Петра Бурмакина ждут дома пятеро детей Фото: семейный архив Бурмакиных новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пока житель Тугулыма (Свердловская область) Петр Бурмакин выполняет боевые задачи на СВО, дома его ждут пятеро детей. Семья очень хочет, чтобы отец вернулся, рассказала URA.RU жена военнослужащего, Кристина. Она написала немало обращений в различные ведомства, но вопрос не решился. О том, почему солдат ушел на фронт и с какими сложностями столкнулись его родные, — в материале агентства. СЕМЬЯ Боец ушел на СВО 2 года назад Фото: семейный архив Бурмакиных Бурмакин ушел на спецоперацию в сентябре 2022-го. Так получилось, что с женой Кристиной они официально в разводе, но живут все это время вместе. На тот момент у них уже было четверо общих детей. «Когда объявили мобилизацию, Петя сразу решил, что отправится на СВО. Говорил, что хочет быть как все мужики, что не время отсиживаться по домам», — объясняет Кристина Бурмакина. Он заключил контракт с Южным военным округом и попал служить в инженерно-саперную роту воинской части № 95935. Домой в свой первый отпуск солдат приехал в августе 2023 года. Тогда Кристина забеременела пятым ребенком, и в апреле 2024-го у нее родилась дочь. Таким образом, Бурмакины стали родителями пятерых ребят: 11-летней Кати, 9-летнего Сережи, 7-летней Вики, двухлетнего Давида и четырехмесячной Карины. Свидетельства об их рождении, в которых отцом значится Петр Бурмакин, имеются в распоряжении редакции. РАНЕНИЕ Бурмакин служит на передовой: на грузовике отвозит солдат на линию фронта и других возвращает обратно. В марте 2024-го его автомобиль попал под минометный обстрел. Бурмакин нес на себе 3 км раненого друга (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Шли бои, он вывозил парней на передок, и в их машину прилетело. Многих ранило, в том числе и Петю. Он три километра тащил на себе своего друга, но тот позже умер в реанимации. А Петя получил контузию и множественные осколочные ранения в лицо, руки и ноги и попал в госпиталь», — говорит Кристина. После госпиталя сержант три недели провел в санатории и его отпустили уже во второй отпуск домой. Тогда он впервые увидел свою самую младшую дочку — Карину. Дети просили отца остаться, но комиссия признала его ограниченно годным к продолжению службы. В июне он вернулся в строй и сейчас снова на передовой. КОНТУЗИЯ После ранения солдат стал плохо слышать Фото: семейный архив Бурмакиных Кристина признается, что она очень хочет, чтобы муж вернулся домой — ей тяжело одной с пятью детьми на руках. Женщина переживает и о здоровье мужа, который после ранения почти оглох. «У него тугоухость, он уже на расстоянии полуметра человека не слышит. Начинает прикладывать ладонь к уху и как бы подкрадываться к собеседнику — смотрится это, конечно, странно, мне приходится людям объяснять про контузию. В теле у него осталось шесть осколков, их сейчас доставать не будут, потому что нужен микрохирург. Сказали, что не будут рисковать, так как могут задеть сосуды, прооперируют уже когда закончится СВО», — продолжает Кристина. ПРОСЬБЫ По ее словам, Петр и сам бы хотел уже вернуться домой, тем более что он, как многодетный отец, имеет на это право. Однако решить вопрос пока не получается. Семья надеется, что солдата вернут с фронта домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Я пошла в военкомат, меня там спросили — почему раньше не вернули? Я стала объяснять, меня не слушали, я разревелась и ушла. Написала в военную прокуратуру, свердловскому омбудсмену, но пока везде тишина. Петя остается в строю, возит парней на передке. А мне тяжело тут одной, мне помощь нужна. Когда он вернется, первым делом снова выйду за него замуж», — говорит Кристина. Корреспондент направил запрос в военную прокуратуру Объединенной группировки войск (сил), которая наблюдает за воинской частью № 95935. Ответ на момент публикации не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока житель Тугулыма (Свердловская область) Петр Бурмакин выполняет боевые задачи на СВО, дома его ждут пятеро детей. Семья очень хочет, чтобы отец вернулся, рассказала URA.RU жена военнослужащего, Кристина. Она написала немало обращений в различные ведомства, но вопрос не решился. О том, почему солдат ушел на фронт и с какими сложностями столкнулись его родные, — в материале агентства. СЕМЬЯ Бурмакин ушел на спецоперацию в сентябре 2022-го. Так получилось, что с женой Кристиной они официально в разводе, но живут все это время вместе. На тот момент у них уже было четверо общих детей. «Когда объявили мобилизацию, Петя сразу решил, что отправится на СВО. Говорил, что хочет быть как все мужики, что не время отсиживаться по домам», — объясняет Кристина Бурмакина. Он заключил контракт с Южным военным округом и попал служить в инженерно-саперную роту воинской части № 95935. Домой в свой первый отпуск солдат приехал в августе 2023 года. Тогда Кристина забеременела пятым ребенком, и в апреле 2024-го у нее родилась дочь. Таким образом, Бурмакины стали родителями пятерых ребят: 11-летней Кати, 9-летнего Сережи, 7-летней Вики, двухлетнего Давида и четырехмесячной Карины. Свидетельства об их рождении, в которых отцом значится Петр Бурмакин, имеются в распоряжении редакции. РАНЕНИЕ Бурмакин служит на передовой: на грузовике отвозит солдат на линию фронта и других возвращает обратно. В марте 2024-го его автомобиль попал под минометный обстрел. «Шли бои, он вывозил парней на передок, и в их машину прилетело. Многих ранило, в том числе и Петю. Он три километра тащил на себе своего друга, но тот позже умер в реанимации. А Петя получил контузию и множественные осколочные ранения в лицо, руки и ноги и попал в госпиталь», — говорит Кристина. После госпиталя сержант три недели провел в санатории и его отпустили уже во второй отпуск домой. Тогда он впервые увидел свою самую младшую дочку — Карину. Дети просили отца остаться, но комиссия признала его ограниченно годным к продолжению службы. В июне он вернулся в строй и сейчас снова на передовой. КОНТУЗИЯ Кристина признается, что она очень хочет, чтобы муж вернулся домой — ей тяжело одной с пятью детьми на руках. Женщина переживает и о здоровье мужа, который после ранения почти оглох. «У него тугоухость, он уже на расстоянии полуметра человека не слышит. Начинает прикладывать ладонь к уху и как бы подкрадываться к собеседнику — смотрится это, конечно, странно, мне приходится людям объяснять про контузию. В теле у него осталось шесть осколков, их сейчас доставать не будут, потому что нужен микрохирург. Сказали, что не будут рисковать, так как могут задеть сосуды, прооперируют уже когда закончится СВО», — продолжает Кристина. ПРОСЬБЫ По ее словам, Петр и сам бы хотел уже вернуться домой, тем более что он, как многодетный отец, имеет на это право. Однако решить вопрос пока не получается. «Я пошла в военкомат, меня там спросили — почему раньше не вернули? Я стала объяснять, меня не слушали, я разревелась и ушла. Написала в военную прокуратуру, свердловскому омбудсмену, но пока везде тишина. Петя остается в строю, возит парней на передке. А мне тяжело тут одной, мне помощь нужна. Когда он вернется, первым делом снова выйду за него замуж», — говорит Кристина. Корреспондент направил запрос в военную прокуратуру Объединенной группировки войск (сил), которая наблюдает за воинской частью № 95935. Ответ на момент публикации не поступил.