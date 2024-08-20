Каждую десятую партию фруктов в Челябинскую область завозят с вредителями

В августе в Челябинской области каждая десятая партия фруктов, которую завозят из-за рубежа, имеет вредителей. Как URA.RU 21 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция поступает из семи стран ближнего и дальнего зарубежья.
«Россельхознадзор выявляет вредителей в каждой десятой поступающей на территорию региона товара. Поступило 4,7 тысячи тонн плодоовощной продукции, бахчевых культур, муки и солода, 557,8 тысячи штук цветов. Подкарантинная продукция доставлена из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Китая и Индии», — рассказали URA.RU в офисе службы.
Проведенные исследования челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» показали, что из общего количества поставок 29 партий были заражены карантинными вредителями. Среди них есть восточная плодожорка и различные виды щитовок. Зараженная продукция подверглась мерам, предусмотренным законодательством, включая возврат поставщику или обеззараживание путем фумигации.
В частности, 20 августа были выявлены четыре случая заражения фруктов, привезенных из Узбекистана, включая нектарины и персики. После обнаружения вредителей собственник фруктов принял решение о фумигации, после которой продукция будет повторно проверена перед выпуском в оборот. Нектарины с калифорнийской щитовкой уже выпущены в продажу, так как этот вид вредителя не представляет угрозы для растительного мира и человека.
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