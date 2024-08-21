21 августа 2024

В Екатеринбурге неизвестные устроили поножовщину на глазах у ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего госпитализировали (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 52 (Эльмаш) трое мужчин и женщина устроили драку, которая закончилась поножовщиной. По словам очевидцев, за этим наблюдал ребенок одного из компании.

«В драке участвовали трое мужчин и женщина. Один человек из компании был с ребенком — малыш наблюдал за происходящим неподалеку. Закончилось все тем, что молодого человека пырнули в область груди и увезли на скорой», — передает слова очевидца E1.ru.

Медиков вызвали сами участники конфликта из ближайшего магазина. Предполагается, что причиной драки могло стать алкогольное опьянение и личные разногласия между участниками. На месте происшествия были обнаружены бутылки со спиртным.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 52 (Эльмаш) трое мужчин и женщина устроили драку, которая закончилась поножовщиной. По словам очевидцев, за этим наблюдал ребенок одного из компании. «В драке участвовали трое мужчин и женщина. Один человек из компании был с ребенком — малыш наблюдал за происходящим неподалеку. Закончилось все тем, что молодого человека пырнули в область груди и увезли на скорой», — передает слова очевидца E1.ru. Медиков вызвали сами участники конфликта из ближайшего магазина. Предполагается, что причиной драки могло стать алкогольное опьянение и личные разногласия между участниками. На месте происшествия были обнаружены бутылки со спиртным. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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