В Екатеринбурге неизвестные устроили поножовщину на глазах у ребенка

22 августа 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Пострадавшего госпитализировали (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 52 (Эльмаш) трое мужчин и женщина устроили драку, которая закончилась поножовщиной. По словам очевидцев, за этим наблюдал ребенок одного из компании. «В драке участвовали трое мужчин и женщина. Один человек из компании был с ребенком — малыш наблюдал за происходящим неподалеку. Закончилось все тем, что молодого человека пырнули в область груди и увезли на скорой», — передает слова очевидца E1.ru. Медиков вызвали сами участники конфликта из ближайшего магазина. Предполагается, что причиной драки могло стать алкогольное опьянение и личные разногласия между участниками. На месте происшествия были обнаружены бутылки со спиртным. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 52 (Эльмаш) трое мужчин и женщина устроили драку, которая закончилась поножовщиной. По словам очевидцев, за этим наблюдал ребенок одного из компании. «В драке участвовали трое мужчин и женщина. Один человек из компании был с ребенком — малыш наблюдал за происходящим неподалеку. Закончилось все тем, что молодого человека пырнули в область груди и увезли на скорой», — передает слова очевидца E1.ru. Медиков вызвали сами участники конфликта из ближайшего магазина. Предполагается, что причиной драки могло стать алкогольное опьянение и личные разногласия между участниками. На месте происшествия были обнаружены бутылки со спиртным. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.