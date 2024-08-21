В Екатеринбурге неизвестные устроили поножовщину на глазах у ребенка

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 52 (Эльмаш) трое мужчин и женщина устроили драку, которая закончилась поножовщиной. По словам очевидцев, за этим наблюдал ребенок одного из компании.
«В драке участвовали трое мужчин и женщина. Один человек из компании был с ребенком — малыш наблюдал за происходящим неподалеку. Закончилось все тем, что молодого человека пырнули в область груди и увезли на скорой», — передает слова очевидца E1.ru.
Медиков вызвали сами участники конфликта из ближайшего магазина. Предполагается, что причиной драки могло стать алкогольное опьянение и личные разногласия между участниками. На месте происшествия были обнаружены бутылки со спиртным.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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