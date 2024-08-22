Блогеру, который оскорбил Галкина*, запретили въезд в Латвию

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Винклер раскритиковал Максима Галкина* прямо у него на концерте
Винклер раскритиковал Максима Галкина* прямо у него на концерте Фото:

Блогеру Максиму Винклеру, оскорбившему юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) на концерте в Юрмале, запретили въезд в Латвию. Министерство иностранных дел страны внесло его в черный список.

«Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику», — сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье». Там добавили, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже лично занималась этим делом.

В начале августа Максим Винклер выразил свое негативное мнение о юмористе Галкине, сидя в первом ряду на его концерте. Позже блогер рассказал журналистам, что воспитание не позволило ему быть еще более резким в своих высказываниях.

*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом

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Блогеру Максиму Винклеру, оскорбившему юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) на концерте в Юрмале, запретили въезд в Латвию. Министерство иностранных дел страны внесло его в черный список. «Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику», — сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье». Там добавили, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже лично занималась этим делом. В начале августа Максим Винклер выразил свое негативное мнение о юмористе Галкине, сидя в первом ряду на его концерте. Позже блогер рассказал журналистам, что воспитание не позволило ему быть еще более резким в своих высказываниях. *Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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