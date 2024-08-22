Блогеру, который оскорбил Галкина*, запретили въезд в Латвию

Блогеру Максиму Винклеру, оскорбившему юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) на концерте в Юрмале, запретили въезд в Латвию. Министерство иностранных дел страны внесло его в черный список.
«Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику», — сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье». Там добавили, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже лично занималась этим делом.
В начале августа Максим Винклер выразил свое негативное мнение о юмористе Галкине, сидя в первом ряду на его концерте. Позже блогер рассказал журналистам, что воспитание не позволило ему быть еще более резким в своих высказываниях.
*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.