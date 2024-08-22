22 августа 2024

Суд арестовал пять фигурантов дела доцента РУДН о фиктивных браках

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Мера пресечения Ивану Зелеву в суде Курчатовского района. Челябинск, уголовное дело, конвой, клетка, арест, тюрьма, наказание, преступление, суд, мера пресечения, заключенный
В деле доцента РУДН появилось пять новых фигурантов Фото:

Тверской суд Москвы арестовал пять человек, обвиняемых в организации фиктивных браков иностранцев с россиянами. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Давид Стацкий, Аджайи Афолаби Олатунджи и Фашакин Гбенга Акинфенва будут находиться в СИЗО на протяжении двух месяцев, до 8 ноября 2024 года. Даниил Андреев и Станислав Стацкий будут под домашним арестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, обвиняемые с 2021 года занимались поиском граждан России и Нигерии, готовых за деньги вступить в фиктивный брак для получения документов на проживание в России. Стоимость услуг по оформлению фиктивных документов варьировалась от 60 до 150 тысяч рублей. Ранее в рамках этого же дела был арестован доцент РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, передает телеканал 360.

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Тверской суд Москвы арестовал пять человек, обвиняемых в организации фиктивных браков иностранцев с россиянами. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Давид Стацкий, Аджайи Афолаби Олатунджи и Фашакин Гбенга Акинфенва будут находиться в СИЗО на протяжении двух месяцев, до 8 ноября 2024 года. Даниил Андреев и Станислав Стацкий будут под домашним арестом», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным следствия, обвиняемые с 2021 года занимались поиском граждан России и Нигерии, готовых за деньги вступить в фиктивный брак для получения документов на проживание в России. Стоимость услуг по оформлению фиктивных документов варьировалась от 60 до 150 тысяч рублей. Ранее в рамках этого же дела был арестован доцент РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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