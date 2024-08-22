Суд арестовал пять фигурантов дела доцента РУДН о фиктивных браках

23 августа 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

В деле доцента РУДН появилось пять новых фигурантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тверской суд Москвы арестовал пять человек, обвиняемых в организации фиктивных браков иностранцев с россиянами. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Давид Стацкий, Аджайи Афолаби Олатунджи и Фашакин Гбенга Акинфенва будут находиться в СИЗО на протяжении двух месяцев, до 8 ноября 2024 года. Даниил Андреев и Станислав Стацкий будут под домашним арестом», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным следствия, обвиняемые с 2021 года занимались поиском граждан России и Нигерии, готовых за деньги вступить в фиктивный брак для получения документов на проживание в России. Стоимость услуг по оформлению фиктивных документов варьировалась от 60 до 150 тысяч рублей. Ранее в рамках этого же дела был арестован доцент РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тверской суд Москвы арестовал пять человек, обвиняемых в организации фиктивных браков иностранцев с россиянами. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Давид Стацкий, Аджайи Афолаби Олатунджи и Фашакин Гбенга Акинфенва будут находиться в СИЗО на протяжении двух месяцев, до 8 ноября 2024 года. Даниил Андреев и Станислав Стацкий будут под домашним арестом», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным следствия, обвиняемые с 2021 года занимались поиском граждан России и Нигерии, готовых за деньги вступить в фиктивный брак для получения документов на проживание в России. Стоимость услуг по оформлению фиктивных документов варьировалась от 60 до 150 тысяч рублей. Ранее в рамках этого же дела был арестован доцент РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, передает телеканал 360.