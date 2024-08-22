22 августа 2024

В Челябинске построят новый жилой комплекс с детсадом и автостоянкой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется построить три многоквартирных дома высотой от 9 до 17 этажей
Планируется построить три многоквартирных дома высотой от 9 до 17 этажей Фото:

Власти Челябинска разрешили строить новый жилой комплекс с детсадом и автостоянкой в Ленинском районе по улице Отечественной. Площадь нового ЖК составит 3 тысячи 140 квадратных метров. Инициатором проекта является компания «Финтек», сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки в территориальной зон среднеэтажной жилой застройки в зонах развития). Объект расположен по улице Отечественной, 6 в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Новый жилой комплекс появится в границах улиц Дзержинского, Игуменки, Руставели и Барбюса в Ленинском районе. На территории планируется строительство многоквартирных домов, магазинов и автостоянки. Застройщик возведет три дома высотой 9-17 этажей, встроенно-пристроенный детский сад на 45 мест, паркинг на 100-150 машино-мест, а также здания коммерческого и делового назначения. Четырехэтажная автостоянка появится вблизи развязки улиц Дзержинского и Игуменки.

Согласно сервису «Сбис», специализированный застройщик «Финтек» работает с января 2020 года. Компанией владеют Михаил Родиков, Евгений Алифанов и Сергей Пиксаев. Директором кампании с 2021 года является Павел Пискаев. Учрежденными кампаниями фирмы-застройщика являются «Дом на Трубников», СЗ «Дом на Лобкова», СЗ «Голос. Мотив», СЗ «Бетотек.Мотив». Также «Финтек» связан со строительной компанией «Бетотек».

Новый жилой комплекс с детсадом и автостоянкой построят в Ленинском районе Челябинска
Новый жилой комплекс с детсадом и автостоянкой построят в Ленинском районе Челябинска
Фото:

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Власти Челябинска разрешили строить новый жилой комплекс с детсадом и автостоянкой в Ленинском районе по улице Отечественной. Площадь нового ЖК составит 3 тысячи 140 квадратных метров. Инициатором проекта является компания «Финтек», сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки в территориальной зон среднеэтажной жилой застройки в зонах развития). Объект расположен по улице Отечественной, 6 в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Новый жилой комплекс появится в границах улиц Дзержинского, Игуменки, Руставели и Барбюса в Ленинском районе. На территории планируется строительство многоквартирных домов, магазинов и автостоянки. Застройщик возведет три дома высотой 9-17 этажей, встроенно-пристроенный детский сад на 45 мест, паркинг на 100-150 машино-мест, а также здания коммерческого и делового назначения. Четырехэтажная автостоянка появится вблизи развязки улиц Дзержинского и Игуменки. Согласно сервису «Сбис», специализированный застройщик «Финтек» работает с января 2020 года. Компанией владеют Михаил Родиков, Евгений Алифанов и Сергей Пиксаев. Директором кампании с 2021 года является Павел Пискаев. Учрежденными кампаниями фирмы-застройщика являются «Дом на Трубников», СЗ «Дом на Лобкова», СЗ «Голос. Мотив», СЗ «Бетотек.Мотив». Также «Финтек» связан со строительной компанией «Бетотек».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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