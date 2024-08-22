Власти Челябинска разрешили строить новый жилой комплекс с детсадом и автостоянкой в Ленинском районе по улице Отечественной. Площадь нового ЖК составит 3 тысячи 140 квадратных метров. Инициатором проекта является компания «Финтек», сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки в территориальной зон среднеэтажной жилой застройки в зонах развития). Объект расположен по улице Отечественной, 6 в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.
Новый жилой комплекс появится в границах улиц Дзержинского, Игуменки, Руставели и Барбюса в Ленинском районе. На территории планируется строительство многоквартирных домов, магазинов и автостоянки. Застройщик возведет три дома высотой 9-17 этажей, встроенно-пристроенный детский сад на 45 мест, паркинг на 100-150 машино-мест, а также здания коммерческого и делового назначения. Четырехэтажная автостоянка появится вблизи развязки улиц Дзержинского и Игуменки.
Согласно сервису «Сбис», специализированный застройщик «Финтек» работает с января 2020 года. Компанией владеют Михаил Родиков, Евгений Алифанов и Сергей Пиксаев. Директором кампании с 2021 года является Павел Пискаев. Учрежденными кампаниями фирмы-застройщика являются «Дом на Трубников», СЗ «Дом на Лобкова», СЗ «Голос. Мотив», СЗ «Бетотек.Мотив». Также «Финтек» связан со строительной компанией «Бетотек».
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