СК взялся за дело о гибели ребенка под бетонной плитой в Свердловской области

Следственный комитет по Свердловской области проводит проверку из-за гибели под бетонной плитой 10-летнего мальчика в Алапаевске. Об этом рассказали в ведомстве.
«По данному факту следственным отделом по городу Алапаевск СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. В ходе проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза для установления точной причины смерти. Изучаются характеризующие сведения о семье, в которой воспитывался ребенок, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.
Инцидент произошел сегодня 23 августа, когда 10-летний мальчик со своими друзьями через забор проник на огороженную территорию частного дома по ул. Волгоградской. На участке были строительные материалы. Во время игры на ребенка свалилась одна из бетонных плит. От падения конструкции он получил серьезные травмы и умер на месте.
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