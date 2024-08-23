В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика

На стройке в Алапаевске (Свердловская область) бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Мальчик в компании друзей через забор проник на огороженную территорию частного домовладения по ул. Володарского, на которой находились строительные материалы. В процессе игры среди бетонных плит одна из них упала на ребенка, от полученных травм тот скончался на месте», — пояснили в ведомстве.
Ребенок рос в многодетной семье, которая характеризуется положительно. Правоохранители организовали проверку, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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