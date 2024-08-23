В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика

23 августа 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

От травм ребенок скончался на месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На стройке в Алапаевске (Свердловская область) бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мальчик в компании друзей через забор проник на огороженную территорию частного домовладения по ул. Володарского, на которой находились строительные материалы. В процессе игры среди бетонных плит одна из них упала на ребенка, от полученных травм тот скончался на месте», — пояснили в ведомстве. Ребенок рос в многодетной семье, которая характеризуется положительно. Правоохранители организовали проверку, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На стройке в Алапаевске (Свердловская область) бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мальчик в компании друзей через забор проник на огороженную территорию частного домовладения по ул. Володарского, на которой находились строительные материалы. В процессе игры среди бетонных плит одна из них упала на ребенка, от полученных травм тот скончался на месте», — пояснили в ведомстве. Ребенок рос в многодетной семье, которая характеризуется положительно. Правоохранители организовали проверку, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.