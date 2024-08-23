В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика

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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
От травм ребенок скончался на месте Фото:

На стройке в Алапаевске (Свердловская область) бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Мальчик в компании друзей через забор проник на огороженную территорию частного домовладения по ул. Володарского, на которой находились строительные материалы. В процессе игры среди бетонных плит одна из них упала на ребенка, от полученных травм тот скончался на месте», — пояснили в ведомстве.

Ребенок рос в многодетной семье, которая характеризуется положительно. Правоохранители организовали проверку, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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На стройке в Алапаевске (Свердловская область) бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мальчик в компании друзей через забор проник на огороженную территорию частного домовладения по ул. Володарского, на которой находились строительные материалы. В процессе игры среди бетонных плит одна из них упала на ребенка, от полученных травм тот скончался на месте», — пояснили в ведомстве. Ребенок рос в многодетной семье, которая характеризуется положительно. Правоохранители организовали проверку, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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