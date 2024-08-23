Почти 20 иностранцев из четырех квартир в Челябинске сняты с миграционного учета

24 августа 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Мигранты были фиктивно прописаны в домах нескольких районов Челябинска (архивное фото) Фото: Марина Малкова © URA.RU С миграционного учета в Челябинске сняты 17 иностранных граждан, которые фиктивно числились в четырех квартирах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Челябинские полицейские за минувшие сутки выявили четыре квартиры, в которых фиктивно числилось 17 иностранных граждан. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Квартиры, в которых фиктивно были прописаны мигранты, выявлены в Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Собственниками являются женщины в возрасте от 26 до 68 лет. Свидетельские показания соседей и осмотр квартир доказали фиктивную прописку иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданин»). Работа в данном направлении будет продолжена, добавили в полицейском главке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С миграционного учета в Челябинске сняты 17 иностранных граждан, которые фиктивно числились в четырех квартирах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Челябинские полицейские за минувшие сутки выявили четыре квартиры, в которых фиктивно числилось 17 иностранных граждан. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Квартиры, в которых фиктивно были прописаны мигранты, выявлены в Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Собственниками являются женщины в возрасте от 26 до 68 лет. Свидетельские показания соседей и осмотр квартир доказали фиктивную прописку иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданин»). Работа в данном направлении будет продолжена, добавили в полицейском главке.