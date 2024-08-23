23 августа 2024

Почти 20 иностранцев из четырех квартир в Челябинске сняты с миграционного учета

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, дом на Богдана Хмельницкого, где мать выбросила детей, дом челябинск
Мигранты были фиктивно прописаны в домах нескольких районов Челябинска (архивное фото) Фото:

С миграционного учета в Челябинске сняты 17 иностранных граждан, которые фиктивно числились в четырех квартирах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Челябинские полицейские за минувшие сутки выявили четыре квартиры, в которых фиктивно числилось 17 иностранных граждан. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Квартиры, в которых фиктивно были прописаны мигранты, выявлены в Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Собственниками являются женщины в возрасте от 26 до 68 лет. Свидетельские показания соседей и осмотр квартир доказали фиктивную прописку иностранных граждан.

Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданин»). Работа в данном направлении будет продолжена, добавили в полицейском главке.

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С миграционного учета в Челябинске сняты 17 иностранных граждан, которые фиктивно числились в четырех квартирах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Челябинские полицейские за минувшие сутки выявили четыре квартиры, в которых фиктивно числилось 17 иностранных граждан. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Квартиры, в которых фиктивно были прописаны мигранты, выявлены в Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Собственниками являются женщины в возрасте от 26 до 68 лет. Свидетельские показания соседей и осмотр квартир доказали фиктивную прописку иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданин»). Работа в данном направлении будет продолжена, добавили в полицейском главке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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