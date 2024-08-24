24 августа 2024

В Первоуральске мальчик упал с эскалатора в ТЦ и потерял сознание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчику после падения вызвали скорую помощь (архивное фото)
Мальчику после падения вызвали скорую помощь (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) с эскалатора в торговом центре «Мегаполис» упал мальчик и потерял сознание. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Мальчик лет 11-12 упал с эскалатора и потерял сознание. Ребенок баловался и перевалился через перила. Пострадавшему вызвали скорую помощь», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Некоторые утверждают, что ребенок был еще младше около 6-7 лет. Во время случившегося с пострадавшим был его отец.

По словам местных жителей, обычно охрана этого ТЦ следит за детьми и просят людей убирать телефоны перед заходом на него. Судя по всему, они неудачно отвернулись, когда случился инцидент. Предположительно, внимание сотрудников связано с опасностью эскалатора, у которого разная скорость движения ступеней и поручня. Одна из посетительниц рассказала, что она сама получила там травму и видела, как однажды на там же упала коляска с ребенком.

Эскалатор, с которого упал мальчик
Эскалатор, с которого упал мальчик
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) с эскалатора в торговом центре «Мегаполис» упал мальчик и потерял сознание. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Мальчик лет 11-12 упал с эскалатора и потерял сознание. Ребенок баловался и перевалился через перила. Пострадавшему вызвали скорую помощь», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Некоторые утверждают, что ребенок был еще младше около 6-7 лет. Во время случившегося с пострадавшим был его отец. По словам местных жителей, обычно охрана этого ТЦ следит за детьми и просят людей убирать телефоны перед заходом на него. Судя по всему, они неудачно отвернулись, когда случился инцидент. Предположительно, внимание сотрудников связано с опасностью эскалатора, у которого разная скорость движения ступеней и поручня. Одна из посетительниц рассказала, что она сама получила там травму и видела, как однажды на там же упала коляска с ребенком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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