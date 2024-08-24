В Первоуральске (Свердловская область) с эскалатора в торговом центре «Мегаполис» упал мальчик и потерял сознание. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Мальчик лет 11-12 упал с эскалатора и потерял сознание. Ребенок баловался и перевалился через перила. Пострадавшему вызвали скорую помощь», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Некоторые утверждают, что ребенок был еще младше около 6-7 лет. Во время случившегося с пострадавшим был его отец.
По словам местных жителей, обычно охрана этого ТЦ следит за детьми и просят людей убирать телефоны перед заходом на него. Судя по всему, они неудачно отвернулись, когда случился инцидент. Предположительно, внимание сотрудников связано с опасностью эскалатора, у которого разная скорость движения ступеней и поручня. Одна из посетительниц рассказала, что она сама получила там травму и видела, как однажды на там же упала коляска с ребенком.
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