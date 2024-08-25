Пермяк поймал огромную рыбу в реке Каме. Фото

Рыбак похвастался пойманной рыбой
Житель Пермского края выловил большую рыбу в реке Каме. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Поймал в реке Каме рыбу весом 9 килограммов. Это пока мой рекорд», — отметил пермяк в посте, опубликованном в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Вес рыбы составил — 8 килограммов 340 граммов.
Огромная рыба стала добычей жителя Прикамья
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