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Пермяк поймал огромную рыбу в реке Каме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, подсачок
Рыбак похвастался пойманной рыбой Фото:

Житель Пермского края выловил большую рыбу в реке Каме. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Поймал в реке Каме рыбу весом 9 килограммов. Это пока мой рекорд», — отметил пермяк в посте, опубликованном в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Вес рыбы составил — 8 килограммов 340 граммов.

Огромная рыба стала добычей жителя Прикамья
Огромная рыба стала добычей жителя Прикамья
Фото:

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Житель Пермского края выловил большую рыбу в реке Каме. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Поймал в реке Каме рыбу весом 9 килограммов. Это пока мой рекорд», — отметил пермяк в посте, опубликованном в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Ранее пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Вес рыбы составил — 8 килограммов 340 граммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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