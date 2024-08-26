26 августа 2024

Депздрав предупредил жителей ХМАО об опасной инфекции, передающейся через молоко и мясо

Депздрав ХМАО: заражение листериями через мясо или молоко грозит выкидышем
© Служба новостей «URA.RU»
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Заражение листериозом через мясо или молоко может привести к выкидышу
Заражение листериозом через мясо или молоко может привести к выкидышу Фото:

Сырое молоко и мясо могут быть заражены бактериями листериями, особо опасными для беременных и новорожденных. Инфекция передается человеку от грызунов и клещей. Депздрав ХМАО рекомендует термически обрабатывать мясные и молочные продукты перед готовкой, чтобы снизить риск заражения.

«Листериоз представляет опасность для беременных женщин, новорожденных детей, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой. Инфекция передается человеку от грызунов. Переносчиком могут быть иксодовые и гамазовые клещи, различные виды блох и вшей», — следует из сообщения, опубликованного на сайте окружного депздрава.

Инфекция может стать причиной выкидыша или повлечь младенческую смерть. В ХМАО листериозом заразились лишь единицы среди населения. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, озноб, боль в мышца, рвота.

Предотвратить заражение поможет гигиена и термообработка мясных и молочных продуктов. Депздрав также советует мыть руки, овощи и фрукты. «Особое внимание следует уделить срокам и условиям хранения продуктов, так как бактерии могут размножаться при низких температура», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало об опасности употребления в пищу мяса медведя, кабана и барсука. Эти животные являются переносчиками трихинеллеза, вызываемого паразитами.

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Сырое молоко и мясо могут быть заражены бактериями листериями, особо опасными для беременных и новорожденных. Инфекция передается человеку от грызунов и клещей. Депздрав ХМАО рекомендует термически обрабатывать мясные и молочные продукты перед готовкой, чтобы снизить риск заражения. «Листериоз представляет опасность для беременных женщин, новорожденных детей, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой. Инфекция передается человеку от грызунов. Переносчиком могут быть иксодовые и гамазовые клещи, различные виды блох и вшей», — следует из сообщения, опубликованного на сайте окружного депздрава. Инфекция может стать причиной выкидыша или повлечь младенческую смерть. В ХМАО листериозом заразились лишь единицы среди населения. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, озноб, боль в мышца, рвота. Предотвратить заражение поможет гигиена и термообработка мясных и молочных продуктов. Депздрав также советует мыть руки, овощи и фрукты. «Особое внимание следует уделить срокам и условиям хранения продуктов, так как бактерии могут размножаться при низких температура», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало об опасности употребления в пищу мяса медведя, кабана и барсука. Эти животные являются переносчиками трихинеллеза, вызываемого паразитами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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