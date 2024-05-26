26 мая 2024
25 мая 2024

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об экзотическом мясе с паразитами

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясо диких животных может содержать личинки трихинелл
Мясо диких животных может содержать личинки трихинелл Фото:

Роспотребнадзор попросил жителей ХМАО с осторожностью есть мясо диких животных, например, кабанов, медведей и барсуков. Некачественная и плохо обработанная продукция может привести к заражению трихинеллезом.

«Заражение человека происходит при употреблении в пищу мяса и мясной продукции, содержащих личинки трихинелл, в том числе недостаточно термически обработанное, соленое или копченое мясо домашних и диких животных (свинина, конина, мясо кабана, медведя, барсука), сырой фарш, сало, шпик, колбасы, пельмени. Наиболее опасно употреблять мясо животных, добытых на охоте», — говорится на сайте ведомства. Также личинками могут быть заражены бродячие собаки.

Каждый год в регионе регистрируют 1-2 случая трихинеллеза. Потенциальную опасность в первую очередь представляет продукция, которую продают в несанкционированных местах. «Личинки трихинелл погибают при +70 градусах, поэтому гарантированные режимы приготовления мяса — это варка куска мяса толщиной 8 см 2-2,5 часа», — поясняют инспекторы Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор уличил в антисанитарии поставщиков школьного питания в ХМАО. Тогда инспекторы ведомства устроили внеплановые рейды в Югорске и Советском районе.

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Роспотребнадзор попросил жителей ХМАО с осторожностью есть мясо диких животных, например, кабанов, медведей и барсуков. Некачественная и плохо обработанная продукция может привести к заражению трихинеллезом. «Заражение человека происходит при употреблении в пищу мяса и мясной продукции, содержащих личинки трихинелл, в том числе недостаточно термически обработанное, соленое или копченое мясо домашних и диких животных (свинина, конина, мясо кабана, медведя, барсука), сырой фарш, сало, шпик, колбасы, пельмени. Наиболее опасно употреблять мясо животных, добытых на охоте», — говорится на сайте ведомства. Также личинками могут быть заражены бродячие собаки. Каждый год в регионе регистрируют 1-2 случая трихинеллеза. Потенциальную опасность в первую очередь представляет продукция, которую продают в несанкционированных местах. «Личинки трихинелл погибают при +70 градусах, поэтому гарантированные режимы приготовления мяса — это варка куска мяса толщиной 8 см 2-2,5 часа», — поясняют инспекторы Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор уличил в антисанитарии поставщиков школьного питания в ХМАО. Тогда инспекторы ведомства устроили внеплановые рейды в Югорске и Советском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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