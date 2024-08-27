«Любовник знал, чем она занимается»: в Екатеринбурге погибла проститутка из Самары

В Екатеринбурге в одной из квартир на ул. Готвальда, 19в обнаружили тело 36-летней женщины из Самары, Александры Б. Она работала в сфере интимных услуг, и ее смерть была похожа на убийство.
Полиция начала расследование, проверяя клиентов, сутенеров и сожителей погибшей. «С ней был любовник постоянный, он знал, чем она занимается, сам ранее судимый, они вместе приехали из Самары,» — рассказала порталу E1.ru знакомая Александры. Любовник женщины, 33-летний Евгений, стал главным подозреваемым.
Он же был не раз судим по таким серьезным статьям, как «Грабеж» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». В 2018 году он сильно избил свою бывшую девушку (имевшую инвалидность), сломав ей несколько ребер. Когда его поймали, следователи получили частичное признание, что в ту ночь они ссорились, и Александра упала, ударившись головой.
Посмертная экспертиза показала, что причиной смерти женщины стало сильное алкогольное отравление, а не травмы, полученные в результате падения. Никаких признаков закрытой травмы мозга обнаружено не было. Этот факт изменил ход расследования и мужчину оправдали.
Сама погибшая переехала в Екатеринбург из-за финансовых проблем вместе со своим возлюбленным. Она не могла зарабатывать лишь разведением собак. Ей также не помогло педагогическое образование. Александра дважды была замужем, ранее работала в Самаре парикмахером.
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