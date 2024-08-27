27 августа 2024

«Любовник знал, чем она занимается»: в Екатеринбурге погибла проститутка из Самары

В Екатеринбурге погибла секс-работница из Самары после ссоры с любовником
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Любовника проститутки оправдали, несмотря на подозрения (архивное фото)
Любовника проститутки оправдали, несмотря на подозрения (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в одной из квартир на ул. Готвальда, 19в обнаружили тело 36-летней женщины из Самары, Александры Б. Она работала в сфере интимных услуг, и ее смерть была похожа на убийство. 

Полиция начала расследование, проверяя клиентов, сутенеров и сожителей погибшей. «С ней был любовник постоянный, он знал, чем она занимается, сам ранее судимый, они вместе приехали из Самары,» — рассказала порталу E1.ru знакомая Александры. Любовник женщины, 33-летний Евгений, стал главным подозреваемым.

Он же был не раз судим по таким серьезным статьям, как «Грабеж» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». В 2018 году он сильно избил свою бывшую девушку (имевшую инвалидность), сломав ей несколько ребер. Когда его поймали, следователи получили частичное признание, что в ту ночь они ссорились, и Александра упала, ударившись головой.

Посмертная экспертиза показала, что причиной смерти женщины стало сильное алкогольное отравление, а не травмы, полученные в результате падения. Никаких признаков закрытой травмы мозга обнаружено не было. Этот факт изменил ход расследования и мужчину оправдали.

Сама погибшая переехала в Екатеринбург из-за финансовых проблем вместе со своим возлюбленным. Она не могла зарабатывать лишь разведением собак. Ей также не помогло педагогическое образование. Александра дважды была замужем, ранее работала в Самаре парикмахером. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в одной из квартир на ул. Готвальда, 19в обнаружили тело 36-летней женщины из Самары, Александры Б. Она работала в сфере интимных услуг, и ее смерть была похожа на убийство.  Полиция начала расследование, проверяя клиентов, сутенеров и сожителей погибшей. «С ней был любовник постоянный, он знал, чем она занимается, сам ранее судимый, они вместе приехали из Самары,» — рассказала порталу E1.ru знакомая Александры. Любовник женщины, 33-летний Евгений, стал главным подозреваемым. Он же был не раз судим по таким серьезным статьям, как «Грабеж» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». В 2018 году он сильно избил свою бывшую девушку (имевшую инвалидность), сломав ей несколько ребер. Когда его поймали, следователи получили частичное признание, что в ту ночь они ссорились, и Александра упала, ударившись головой. Посмертная экспертиза показала, что причиной смерти женщины стало сильное алкогольное отравление, а не травмы, полученные в результате падения. Никаких признаков закрытой травмы мозга обнаружено не было. Этот факт изменил ход расследования и мужчину оправдали. Сама погибшая переехала в Екатеринбург из-за финансовых проблем вместе со своим возлюбленным. Она не могла зарабатывать лишь разведением собак. Ей также не помогло педагогическое образование. Александра дважды была замужем, ранее работала в Самаре парикмахером. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...