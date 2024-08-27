На окнах эмблема МВД: в Екатеринбурге накрыли «VIP»-проститутошную. Видео

В Екатеринбурге накрыли проститутошную, работающую под видом МВД

28 августа 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

За сутки бордель приносил более 700 тысяч рублей Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге на ул. 8 Марта, 171 силовики накрыли «VIP»-проститутошную, в которой несколько лет якобы находилась гостиница. Окна заведения были затонированы эмблемами МВД, а за сутки бордель приносил более 700 тысяч рублей. Об этом рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «„Крыша“ в виде наклеек не спасла — полицейские приехали и вместе с нами убедились, что никакого хостела здесь нет — таких роскошных интерьеров нет порой и в порядочных отелях. На момент проверки в помещении находились три девушки и женщина-администратор. Всех сотрудниц доставили в отдел полиции», — сказал Чукреев, ответив, что нескольким все же удалось сбежать через окно. По его словам, посетителям борделя наливали безакцизный алкоголь, который уже изъяли. Согласно «черновой» бухгалтерии проститутошной, некоторые сотрудницы приносили от 120 до 270 тысяч рублей за смену. Он добавил, что подобные заведения работают на улицах Чайковского,16 и Юмашева,18. Ранее силовики провели облаву в борделях, которые работали под прикрытием массажных салонов. За день удалось провести проверку в двух заведениях. Одно из них располагалось возле здания администрации Кировского района. Всего в отдел полиции уехали восемь девушек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на ул. 8 Марта, 171 силовики накрыли «VIP»-проститутошную, в которой несколько лет якобы находилась гостиница. Окна заведения были затонированы эмблемами МВД, а за сутки бордель приносил более 700 тысяч рублей. Об этом рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «„Крыша“ в виде наклеек не спасла — полицейские приехали и вместе с нами убедились, что никакого хостела здесь нет — таких роскошных интерьеров нет порой и в порядочных отелях. На момент проверки в помещении находились три девушки и женщина-администратор. Всех сотрудниц доставили в отдел полиции», — сказал Чукреев, ответив, что нескольким все же удалось сбежать через окно. По его словам, посетителям борделя наливали безакцизный алкоголь, который уже изъяли. Согласно «черновой» бухгалтерии проститутошной, некоторые сотрудницы приносили от 120 до 270 тысяч рублей за смену. Он добавил, что подобные заведения работают на улицах Чайковского,16 и Юмашева,18. Ранее силовики провели облаву в борделях, которые работали под прикрытием массажных салонов. За день удалось провести проверку в двух заведениях. Одно из них располагалось возле здания администрации Кировского района. Всего в отдел полиции уехали восемь девушек.