В Екатеринбурге за день накрыли сразу две проститутошные

В Екатеринбурге 24 июля провели облаву сразу на две проститутошные: на улицах Первомайская, 72 и Челюскинцев, 7, которые работали под прикрытием массажных салонов. Из борделей в отдел полиции увезли восьмерых девушек. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Первая располагалась на Первомайской, 72 — недалеко от здания администрации Кировского района и прямо напротив колледжа транспортного строительства. Салон эротического массажа на первом этаже многоквартирного дома работает здесь с переменным успехом около пяти лет», — написал Чукреев в своем telegram-канале.
Из второго заведения изъяли бухгалтерскую документацию. «На случай, если силовики все же возбудят уголовное дело по факту организации проституции и найдут владельцев салона», — отметил общественник.
Ранее полицейские накрыли бордель в элитном квартале Екатеринбурга. Во время облавы силовикам пришлось вскрывать дверь, в этот момент некоторые сотрудницы сбежали. Беглецы оставили личные вещи и документы.
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