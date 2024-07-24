В Екатеринбурге за день накрыли сразу две проститутошные

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В отдел полиции увезли восьмерых работниц борделей
В отдел полиции увезли восьмерых работниц борделей Фото:

В Екатеринбурге 24 июля провели облаву сразу на две проститутошные: на улицах Первомайская, 72 и Челюскинцев, 7, которые работали под прикрытием массажных салонов. Из борделей в отдел полиции увезли восьмерых девушек. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Первая располагалась на Первомайской, 72 — недалеко от здания администрации Кировского района и прямо напротив колледжа транспортного строительства. Салон эротического массажа на первом этаже многоквартирного дома работает здесь с переменным успехом около пяти лет», — написал Чукреев в своем telegram-канале.

Из второго заведения изъяли бухгалтерскую документацию. «На случай, если силовики все же возбудят уголовное дело по факту организации проституции и найдут владельцев салона», — отметил общественник.

Ранее полицейские накрыли бордель в элитном квартале Екатеринбурга. Во время облавы силовикам пришлось вскрывать дверь, в этот момент некоторые сотрудницы сбежали. Беглецы оставили личные вещи и документы.

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В Екатеринбурге 24 июля провели облаву сразу на две проститутошные: на улицах Первомайская, 72 и Челюскинцев, 7, которые работали под прикрытием массажных салонов. Из борделей в отдел полиции увезли восьмерых девушек. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Первая располагалась на Первомайской, 72 — недалеко от здания администрации Кировского района и прямо напротив колледжа транспортного строительства. Салон эротического массажа на первом этаже многоквартирного дома работает здесь с переменным успехом около пяти лет», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Из второго заведения изъяли бухгалтерскую документацию. «На случай, если силовики все же возбудят уголовное дело по факту организации проституции и найдут владельцев салона», — отметил общественник. Ранее полицейские накрыли бордель в элитном квартале Екатеринбурга. Во время облавы силовикам пришлось вскрывать дверь, в этот момент некоторые сотрудницы сбежали. Беглецы оставили личные вещи и документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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