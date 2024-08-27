Врачи спасли свердловчанина, получившего ожог от расплавленного до 230 градусов пластика. Фото

Свердловские хирурги спасли мужчину с ожогами 35% тела после ДТП с КамАЗом

28 августа 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Хирурги провели несколько операций, чтобы спасти 22-летнего мужчину (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские медики спасли жизнь 22-летнего мужчины, получившего ожоги 35% тела от расплавленного термопластика. Это стало возможным благодаря совместной работе специалистов из Екатеринбурга и Красноуфимска. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Совместные усилия врачей из медучреждений Екатеринбурга и Красноуфимска помогли сохранить жизнь молодому рабочему, который в результате ДТП получил глубокие ожоги от расплавленного до 230 градусов термопластика. У 22-летнего мужчины пострадало 35% поверхности тела», — отметили в ДИПе. Специалисты Территориального центра медицины катастроф доставили пострадавшего мужчину в состоянии травматического шока в больницу. Врачи более двух недель использовали современные методы лечения, включая открытое лечение ран, искусственную вентиляцию легких и специализированное питание. Хирурги ожогового центра провели девять операций, шесть из которых были пластическими, чтобы восстановить кожу на поврежденных участках. Мужчина вскоре смог начать самостоятельно передвигаться и заново осваивать повседневные навыки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские медики спасли жизнь 22-летнего мужчины, получившего ожоги 35% тела от расплавленного термопластика. Это стало возможным благодаря совместной работе специалистов из Екатеринбурга и Красноуфимска. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Совместные усилия врачей из медучреждений Екатеринбурга и Красноуфимска помогли сохранить жизнь молодому рабочему, который в результате ДТП получил глубокие ожоги от расплавленного до 230 градусов термопластика. У 22-летнего мужчины пострадало 35% поверхности тела», — отметили в ДИПе. Специалисты Территориального центра медицины катастроф доставили пострадавшего мужчину в состоянии травматического шока в больницу. Врачи более двух недель использовали современные методы лечения, включая открытое лечение ран, искусственную вентиляцию легких и специализированное питание. Хирурги ожогового центра провели девять операций, шесть из которых были пластическими, чтобы восстановить кожу на поврежденных участках. Мужчина вскоре смог начать самостоятельно передвигаться и заново осваивать повседневные навыки.