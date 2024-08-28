В Челябинске на юбилее симфонического оркестра выступит его новый дирижер Рубин

Пятилетие Государственного симфонического оркестра Челябинской области отметят 29 августа. В честь торжества в концертном зале имени Прокофьева исполнят музыку великих композиторов — Рахманинова и Чайковского, а руководить музыкантами будет новый главный дирижер — Андрей Рубин, сообщили 28 августа в пресс-службе правительства региона.
«В Концертном зале имени Сергея Прокофьева 29 августа состоится праздничный концерт, посвященный пятилетию Государственного симфонического оркестра Челябинской области. За дирижерский пульт встанет Алексей Рубин», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что солистом будет народный артист РФ Денис Мацуев. В рамках концертной программы исполнят Концерт №2 Сергея Рахманинова и Симфонию №5 Петра Чайковского. Начало мероприятия в 19:00.
К работе нового главного дирижера челябинского симфонического оркестра Рубин приступил 20 августа. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию в классе профессора Валентина Нестерова, где получил образование по двум направлениям. Также он ассистировал дирижеров Юрия Симонова и Марка Резенштока и других. В 2023 году Андрей Рубин был награжден Почетной грамотой президента РФ Путина.
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