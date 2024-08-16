Новым главным дирижером челябинского симфонического оркестра станет Рубин

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Новый дирижер челябинского оркестра выступал в Польше
Новый дирижер челябинского оркестра выступал в Польше Фото:

Государственный симфонический оркестр Челябинской области возглавит дирижер Алексей Рубин из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили 15 августа в пресс-службе правительства региона.

«Государственный симфонический оркестр Челябинской области возглавит Алексей Рубин», — сообщили в пресс-службе. Сам музыкант окончил Санкт-Петербургскую консерваторию в классе профессора Валентина Нестерова. На данный момент Рубину 37 лет.

В консерватории Алексей Рубин получил образование по двум направлениям: хоровое дирижирование и оперно-симфоническое дирижирование. За время работы дирижер успел выступить в Польше. Был ассистентом у музыкантов Юрия Симонова и Марка Резенштока при подготовке спектаклей «Евгений Онегин» и «Свадьба Фигаро».

Ранее главным дирижером челябинского симфонического оркестра был Адик Абдурахманов. На 63-м году жизни 19 февраля дирижер скончался от инфаркта. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнование родным и близким заслуженного артиста РФ, а его супруга Ирина Текслер расплакалась на похоронах.

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Государственный симфонический оркестр Челябинской области возглавит дирижер Алексей Рубин из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили 15 августа в пресс-службе правительства региона. «Государственный симфонический оркестр Челябинской области возглавит Алексей Рубин», — сообщили в пресс-службе. Сам музыкант окончил Санкт-Петербургскую консерваторию в классе профессора Валентина Нестерова. На данный момент Рубину 37 лет. В консерватории Алексей Рубин получил образование по двум направлениям: хоровое дирижирование и оперно-симфоническое дирижирование. За время работы дирижер успел выступить в Польше. Был ассистентом у музыкантов Юрия Симонова и Марка Резенштока при подготовке спектаклей «Евгений Онегин» и «Свадьба Фигаро». Ранее главным дирижером челябинского симфонического оркестра был Адик Абдурахманов. На 63-м году жизни 19 февраля дирижер скончался от инфаркта. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнование родным и близким заслуженного артиста РФ, а его супруга Ирина Текслер расплакалась на похоронах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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