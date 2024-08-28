Прокуратура накрыла в ХМАО подпольную кредитную контору

В Нижневартовске прокуратура обнаружила незаконную кредитную контору. Комиссионный магазин нелегально предоставлял краткосрочные займы под залог имущества.
«Магазин „Выгода“ под видом комиссионной реализации бывших в употреблении товаров фактически незаконно предоставлял населению краткосрочные кредиты (займы) под залог движимого имущества», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Однако так могут работать только банки и некредитные финансовые организации, например, ломбарды или микрофинансовые конторы.
Прокуратура завела дело об административном правонарушении и направила иск с требованием признать деятельность магазина незаконной и запретить ее. Судья удовлетворил требования ведомства.
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