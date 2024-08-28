28 августа 2024

Прокуратура накрыла в ХМАО подпольную кредитную контору

В Нижневартовске прокуратура нашла магазин, который нелегально выдавал кредиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин нелегально предоставлял краткосрочные займы
Магазин нелегально предоставлял краткосрочные займы Фото:

В Нижневартовске прокуратура обнаружила незаконную кредитную контору. Комиссионный магазин нелегально предоставлял краткосрочные займы под залог имущества.

«Магазин „Выгода“ под видом комиссионной реализации бывших в употреблении товаров фактически незаконно предоставлял населению краткосрочные кредиты (займы) под залог движимого имущества», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Однако так могут работать только банки и некредитные финансовые организации, например, ломбарды или микрофинансовые конторы.

Прокуратура завела дело об административном правонарушении и направила иск с требованием признать деятельность магазина незаконной и запретить ее. Судья удовлетворил требования ведомства.

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В Нижневартовске прокуратура обнаружила незаконную кредитную контору. Комиссионный магазин нелегально предоставлял краткосрочные займы под залог имущества. «Магазин „Выгода“ под видом комиссионной реализации бывших в употреблении товаров фактически незаконно предоставлял населению краткосрочные кредиты (займы) под залог движимого имущества», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Однако так могут работать только банки и некредитные финансовые организации, например, ломбарды или микрофинансовые конторы. Прокуратура завела дело об административном правонарушении и направила иск с требованием признать деятельность магазина незаконной и запретить ее. Судья удовлетворил требования ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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