Губернатор Текслер представил нового главного дирижера челябинскому оркестру. Фото

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Генеральный прогон оперы "Евгений Онегин". Екатеринбург, дирижер, оркестр
Нового главного дирижера Рубина назвали «глотком свежего воздуха» для оркестра (Архивное фото) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил нового главного дирижера Алексея Рубина Государственному симфоническому оркестру. В концертном зале имени Прокофьева состоялось торжественное представление дирижера, которое провели глава региона вместе с народным артистом РФ Денисом Мацуевым, сообщили 29 августа в пресс-службе правительства.

«Важнейшим фактором движения оркестра вперед является дирижер. Алексей Рубин — музыкант с большим именем, он давно с успехом работает с коллективами. Нет никаких сомнений, что коллектив вместе с Алексеем Рубиным будет развиваться и дальше. В этом году оркестру пять лет. За это время коллектив стал по-настоящему большим событием не только для Челябинской области, но и для всей страны», — заявил Текслер.

Глава региона также поздравил коллектив симфонического оркестра с пятилетним юбилеем, в честь которого и организованна торжественная церемония. В своей речи пианист Мацуев назвал приход нового дирижера «глотком свежего воздуха», а также поздравил музыкантов с знаменательной датой.

«У коллектива начинается новый этап, новый глоток свежего воздуха, новая жизнь, новая энергия, новое крещендо. Важно, что оркестр принимал решение в назначении главного дирижера. Поздравляю всех!», — сказал Денис Мацуев.

Пятилетие Государственного симфонического оркестра Челябинской области отмечают сегодня, 29 августа. На организованном в честь юбилея концерте исполнят музыку композиторов — Рахманинова и Чайковского, а руководить музыкантами будет новый главный дирижер — Алексей Рубин.

Новый главный дирижер ступил на пост главного в симфоническом оркестре 20 августа. В его биографии говорится, что он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, где получил образование по двум направлениям. Также в 2023 году Рубин был награжден Почетной грамотой президента РФ Путина. За всю свою карьеру успел побыть ассистентом у дирижеров Юрия Симонова и Марка Резенштока и других.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил нового главного дирижера Алексея Рубина Государственному симфоническому оркестру. В концертном зале имени Прокофьева состоялось торжественное представление дирижера, которое провели глава региона вместе с народным артистом РФ Денисом Мацуевым, сообщили 29 августа в пресс-службе правительства. «Важнейшим фактором движения оркестра вперед является дирижер. Алексей Рубин — музыкант с большим именем, он давно с успехом работает с коллективами. Нет никаких сомнений, что коллектив вместе с Алексеем Рубиным будет развиваться и дальше. В этом году оркестру пять лет. За это время коллектив стал по-настоящему большим событием не только для Челябинской области, но и для всей страны», — заявил Текслер. Глава региона также поздравил коллектив симфонического оркестра с пятилетним юбилеем, в честь которого и организованна торжественная церемония. В своей речи пианист Мацуев назвал приход нового дирижера «глотком свежего воздуха», а также поздравил музыкантов с знаменательной датой. «У коллектива начинается новый этап, новый глоток свежего воздуха, новая жизнь, новая энергия, новое крещендо. Важно, что оркестр принимал решение в назначении главного дирижера. Поздравляю всех!», — сказал Денис Мацуев. Пятилетие Государственного симфонического оркестра Челябинской области отмечают сегодня, 29 августа. На организованном в честь юбилея концерте исполнят музыку композиторов — Рахманинова и Чайковского, а руководить музыкантами будет новый главный дирижер — Алексей Рубин. Новый главный дирижер ступил на пост главного в симфоническом оркестре 20 августа. В его биографии говорится, что он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, где получил образование по двум направлениям. Также в 2023 году Рубин был награжден Почетной грамотой президента РФ Путина. За всю свою карьеру успел побыть ассистентом у дирижеров Юрия Симонова и Марка Резенштока и других.
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