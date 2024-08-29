В Свердловской области появились листовки с неким «кодексом мигранта», состоящим из 10 правил. Распространяет их ЛДПР. Координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг пояснил URA.RU, что идея исходит от федерального руководства партии.
«Наш лидер Леонид Эдуардович Слуцкий (руководитель фракции ЛДПР, депутат Госдумы) разработал „Кодекс мигранта“. Эти методические рекомендации — дорожная карта для качественного обустройства в новых условиях», — заявил Александр Каптюг.
Согласно «кодексу», приезжие, не знающие традиции и культуру России, являются источниками конфликтов, поэтому не могут работать в РФ. Также предлагается формировать патрули, чтобы следить за местами скопления мигрантов и пресекать разгорающиеся конфликты. Плюс ко всему, в кодексе отмечается, что для приезжих необходимо повысить налоги, допускать их до управления транспортом только с правами российского образца, а также проводить для них психологическое тестирование.
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