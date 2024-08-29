В Челябинске изменят маршруты трамвая и автобуса ради светомузыкального фонтана. Карта

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Движение закроют по Кирова и Красной от Труда до Братьев Кашириных
Движение закроют по Кирова и Красной от Труда до Братьев Кашириных Фото:

В Челябинске вечером 30 августа с 18:00 до 23:00 часов из-за открытия светомузыкального фонтана будет перекрыто движение транспорта от улицы Труда до Братьев Кашириных. Трамвай 2 приостановит работу, автобус 18 сменит маршрут, сообщили 29 августа в пресс-службе перевозчика.

«В пятницу с 18:00 до 23:00 часов закрывается движение транспорта по Кирова и Красной от Труда до Братьев Кашириных. Открытие светомузыкального фонтана», — сообщили в пресс-службе.

Также трамвай под номером 2 (челнок) выполнит последний рейс от Теплотехнического института раньше положенного — в 16:47, а от Областной больницы — в 17:20. При этом автобус под 18 номером будет перенаправлен по альтернативному маршруту: Алмаз — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — Автобусный парк, при этом он не будет заезжать к Теплотехническому институту.

В пятницу с 18:00 до 23:00 часов закрывается движение транспорта по Кирова и Красной от Труда до Братьев Кашириных
В пятницу с 18:00 до 23:00 часов закрывается движение транспорта по Кирова и Красной от Труда до Братьев Кашириных
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В Челябинске вечером 30 августа с 18:00 до 23:00 часов из-за открытия светомузыкального фонтана будет перекрыто движение транспорта от улицы Труда до Братьев Кашириных. Трамвай 2 приостановит работу, автобус 18 сменит маршрут, сообщили 29 августа в пресс-службе перевозчика. «В пятницу с 18:00 до 23:00 часов закрывается движение транспорта по Кирова и Красной от Труда до Братьев Кашириных. Открытие светомузыкального фонтана», — сообщили в пресс-службе. Также трамвай под номером 2 (челнок) выполнит последний рейс от Теплотехнического института раньше положенного — в 16:47, а от Областной больницы — в 17:20. При этом автобус под 18 номером будет перенаправлен по альтернативному маршруту: Алмаз — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — Автобусный парк, при этом он не будет заезжать к Теплотехническому институту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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