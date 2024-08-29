На въезд в Академический выстроилась огромная пробка из-за ДТП с пятью машинами. Видео

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Машины столкнулись в среднем ряду Фото:

На въезде в Академический район Екатеринбурга вечером 29 августа образовалась гигантская пробка из-за аварии с пятью машинами. Из битых автомобилей выстроился «паровозик», рассказал очевидец.

«Массовое ДТП заметили в Академическом на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Вонсовского. На въезд сейчас образовалась большая пробка», — передает «Четвертый канал» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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На въезде в Академический район Екатеринбурга вечером 29 августа образовалась гигантская пробка из-за аварии с пятью машинами. Из битых автомобилей выстроился «паровозик», рассказал очевидец. «Массовое ДТП заметили в Академическом на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Вонсовского. На въезд сейчас образовалась большая пробка», — передает «Четвертый канал» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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