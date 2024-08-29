Машины столкнулись в среднем ряду
На въезде в Академический район Екатеринбурга вечером 29 августа образовалась гигантская пробка из-за аварии с пятью машинами. Из битых автомобилей выстроился «паровозик», рассказал очевидец.
«Массовое ДТП заметили в Академическом на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Вонсовского. На въезд сейчас образовалась большая пробка», — передает «Четвертый канал» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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