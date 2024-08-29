В Екатеринбурге мигранты за взятки сдают тест на знание русского без проверки

В соцсетях появилась информация, что в Екатеринбурге мигранты за взятки сотрудникам спеццентра сдают экзамены на знание русского языка без надлежащей проверки. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить данную информацию. Об этом сообщает Информационный центр СКР.
«Сотрудники центра за денежное вознаграждение принимают у мигрантов экзамены на знание русского языка без фактической их проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Речь идет о специализированном центре на улице Сулимова.
Региональный СК проводит проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о результатах проверки. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.
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