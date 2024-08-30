В Челябинской области сотни гектаров обработали незадекларированными химикатами

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День поля в Нагайбакском районе. Челябинск, поле, пшеница, урожай, колос, сельское хозяйство
На полях Долгодеревенского обнаружены остатки пестицидов Фото:

Агропредприятие «Заря» села Долгодеревенское Челябинской области обработало 555 гектаров пшеницы и рапса пестицидами и агрохимикатами, которые не были внесены в реестр отслеживания химикатов. Вещества могут нанести здоровью человека и привести к нарушению экосистемы, уточнили 30 августа в пресс-службе регионального россельхознадзора.

«В августе 2024 года установлено, что челябинское хозяйство не вносило сведения о применении пестицидов и агрохимикатов, чем нарушило требования российского законодательства и что привело к наличию остаточного количества действующих веществ пестицидов в почве. Наличие действующих веществ пестицидов может причинить вред здоровью граждан, а постоянная химизация отрицательно сказаться на живых организмах и привести к нарушению природных экосистем», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что ООО «Заря» выращивает на двух участках общей площадью 385 гектаров пшеницу и на одном участке площадью 170 гектаров рапс. Специалисты ведомства в пробах почвы и растений установили остатки действующих веществ (Азот нитратов, Имидаклоприд, Тебуконазол, Тиабендазол, Тиаметоксам), которые не были внесены в Федеральную госсистему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн».

«Общество, чья деятельность отнесена к чрезвычайно высокой категории риска, нарушило обязательные требования Федерального закона о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами и постановления правительства РФ об отслеживании использовании химикатов. Представителей агропредприятия вызвали на составлении протокола по статье 8.3 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Агропредприятие «Заря» села Долгодеревенское Челябинской области обработало 555 гектаров пшеницы и рапса пестицидами и агрохимикатами, которые не были внесены в реестр отслеживания химикатов. Вещества могут нанести здоровью человека и привести к нарушению экосистемы, уточнили 30 августа в пресс-службе регионального россельхознадзора. «В августе 2024 года установлено, что челябинское хозяйство не вносило сведения о применении пестицидов и агрохимикатов, чем нарушило требования российского законодательства и что привело к наличию остаточного количества действующих веществ пестицидов в почве. Наличие действующих веществ пестицидов может причинить вред здоровью граждан, а постоянная химизация отрицательно сказаться на живых организмах и привести к нарушению природных экосистем», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что ООО «Заря» выращивает на двух участках общей площадью 385 гектаров пшеницу и на одном участке площадью 170 гектаров рапс. Специалисты ведомства в пробах почвы и растений установили остатки действующих веществ (Азот нитратов, Имидаклоприд, Тебуконазол, Тиабендазол, Тиаметоксам), которые не были внесены в Федеральную госсистему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн». «Общество, чья деятельность отнесена к чрезвычайно высокой категории риска, нарушило обязательные требования Федерального закона о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами и постановления правительства РФ об отслеживании использовании химикатов. Представителей агропредприятия вызвали на составлении протокола по статье 8.3 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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