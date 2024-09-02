Путин: у России нет враждебных стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, си цзиньпин, путин владимир
Для России нет враждебных стран, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Для России не существует враждебных языков и стран, так как у страны много международных контактов. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин во время разговора со школьниками в рамках открытого урока «Разговоры о важном».

«Сейчас у России растет интерес к китайскому языку, потому что контактов много. В Китае также растет интерес к русскому языку. Однако это не значит, что мы должны резко перестать интересоваться английским языком — мы от него не отказываемся. Для нас нет враждебных языков, как и стран», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос школьницы. Та спросила у главы страны, получит ли в дальнейшем китайский язык такую же популярность среди иностранных языков, как у английского. Трансляцию встречи Путина с детьми проводит телеканал «Россия 24».

Открытый урок с участием Путина проходит в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. В ходе него президент страны попросил не брать учеников пример с него, а также похвалил детей за интерес и готовность помочь участникам СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для России не существует враждебных языков и стран, так как у страны много международных контактов. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин во время разговора со школьниками в рамках открытого урока «Разговоры о важном». «Сейчас у России растет интерес к китайскому языку, потому что контактов много. В Китае также растет интерес к русскому языку. Однако это не значит, что мы должны резко перестать интересоваться английским языком — мы от него не отказываемся. Для нас нет враждебных языков, как и стран», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос школьницы. Та спросила у главы страны, получит ли в дальнейшем китайский язык такую же популярность среди иностранных языков, как у английского. Трансляцию встречи Путина с детьми проводит телеканал «Россия 24». Открытый урок с участием Путина проходит в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. В ходе него президент страны попросил не брать учеников пример с него, а также похвалил детей за интерес и готовность помочь участникам СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...