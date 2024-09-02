Путин: у России нет враждебных стран

02 сентября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Для России нет враждебных стран, подчеркнул Владимир Путин Фото: Roberto Stuckert Filho /Wikimedia.org Для России не существует враждебных языков и стран, так как у страны много международных контактов. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин во время разговора со школьниками в рамках открытого урока «Разговоры о важном». «Сейчас у России растет интерес к китайскому языку, потому что контактов много. В Китае также растет интерес к русскому языку. Однако это не значит, что мы должны резко перестать интересоваться английским языком — мы от него не отказываемся. Для нас нет враждебных языков, как и стран», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос школьницы. Та спросила у главы страны, получит ли в дальнейшем китайский язык такую же популярность среди иностранных языков, как у английского. Трансляцию встречи Путина с детьми проводит телеканал «Россия 24». Открытый урок с участием Путина проходит в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. В ходе него президент страны попросил не брать учеников пример с него, а также похвалил детей за интерес и готовность помочь участникам СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для России не существует враждебных языков и стран, так как у страны много международных контактов. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин во время разговора со школьниками в рамках открытого урока «Разговоры о важном». «Сейчас у России растет интерес к китайскому языку, потому что контактов много. В Китае также растет интерес к русскому языку. Однако это не значит, что мы должны резко перестать интересоваться английским языком — мы от него не отказываемся. Для нас нет враждебных языков, как и стран», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос школьницы. Та спросила у главы страны, получит ли в дальнейшем китайский язык такую же популярность среди иностранных языков, как у английского. Трансляцию встречи Путина с детьми проводит телеканал «Россия 24». Открытый урок с участием Путина проходит в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. В ходе него президент страны попросил не брать учеников пример с него, а также похвалил детей за интерес и готовность помочь участникам СВО.