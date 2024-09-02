На окраине Екатеринбурга иномарка насмерть сбила женщину. Фото

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Проверка соблюдения пользователями самокатов правил движения по городу. Екатеринбург , автомобиль дпс, рейд, полиция, гибдд, инспектор дпс
На месте аварии работают ГАИ и СМП Фото:

В Екатеринбурге на пятом километре Чусовского тракта иномарка насмерть сбила женщину-пешехода. На место приехали медики и сотрудники Госавтоинспекции, рассказали в пресс-службе ГАИ.

«Водитель, управляя автомашиной Toyota Verso допустил наезд на женщину- пешехода. Пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады медиков», — следует из сообщения. За рулем иномарки находилась 68-летняя женщина.

На месте аварии работают сотрудники ОВД, выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится расследование.

Авария случилась на пятом километре Чусовского тракта
Авария случилась на пятом километре Чусовского тракта
Фото:

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В Екатеринбурге на пятом километре Чусовского тракта иномарка насмерть сбила женщину-пешехода. На место приехали медики и сотрудники Госавтоинспекции, рассказали в пресс-службе ГАИ. «Водитель, управляя автомашиной Toyota Verso допустил наезд на женщину- пешехода. Пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады медиков», — следует из сообщения. За рулем иномарки находилась 68-летняя женщина. На месте аварии работают сотрудники ОВД, выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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