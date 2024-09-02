На месте аварии работают ГАИ и СМП
В Екатеринбурге на пятом километре Чусовского тракта иномарка насмерть сбила женщину-пешехода. На место приехали медики и сотрудники Госавтоинспекции, рассказали в пресс-службе ГАИ.
«Водитель, управляя автомашиной Toyota Verso допустил наезд на женщину- пешехода. Пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады медиков», — следует из сообщения. За рулем иномарки находилась 68-летняя женщина.
На месте аварии работают сотрудники ОВД, выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится расследование.
Авария случилась на пятом километре Чусовского тракта
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