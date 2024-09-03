Восемь человек претендуют на кресло арестованного мэра челябинского Троицка

03 сентября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Преемник Александра Виноградова определится еще до решения суда по его делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восемь кандидатов подали заявки на участие в конкурсе на пост главы Троицка (Челябинская область). Информация об этом появилась на сайте городского собрания депутатов. «На конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка подали документы восемь человек. В настоящее время технический секретарь конкурсной комиссии приступил к проведению проверки достоверности сведений о кандидатах в части достоверности информации о гражданстве и об образовании. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка Челябинской области будет проводиться 12 сентября», — говорится в тексте официального сообщения. Руководить городом выразили желание: предприниматель Григорий Сиваков;

бизнесмен Иван Шарипов;

юрист из Челябинска Олесь Мрувчинский;

депутат и директор троицкого ПАТП Альберт Гильманов;

бизнесмен и экс-депутат Дмитрий Крашенинников;

преподаватель Троицкого филиала ЧелГУ, бывший глава местного следственного отдела СК Александр Лапков;

начальник управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов;

глава Еманжелинска и вице-мэр города Волновахи Дмитрий Гатов. Фаворитом будущих выборов, по информации URA.RU, считается Гатов. Полномочия действующего мэра Троицка Александра Виноградова истекают этой осенью. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемь кандидатов подали заявки на участие в конкурсе на пост главы Троицка (Челябинская область). Информация об этом появилась на сайте городского собрания депутатов. «На конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка подали документы восемь человек. В настоящее время технический секретарь конкурсной комиссии приступил к проведению проверки достоверности сведений о кандидатах в части достоверности информации о гражданстве и об образовании. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка Челябинской области будет проводиться 12 сентября», — говорится в тексте официального сообщения. Руководить городом выразили желание: Фаворитом будущих выборов, по информации URA.RU, считается Гатов. Полномочия действующего мэра Троицка Александра Виноградова истекают этой осенью. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.