Восемь человек претендуют на кресло арестованного мэра челябинского Троицка

Восемь кандидатов подали заявки на участие в конкурсе на пост главы Троицка (Челябинская область). Информация об этом появилась на сайте городского собрания депутатов.
«На конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка подали документы восемь человек. В настоящее время технический секретарь конкурсной комиссии приступил к проведению проверки достоверности сведений о кандидатах в части достоверности информации о гражданстве и об образовании. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка Челябинской области будет проводиться 12 сентября», — говорится в тексте официального сообщения. Руководить городом выразили желание:
- предприниматель Григорий Сиваков;
- бизнесмен Иван Шарипов;
- юрист из Челябинска Олесь Мрувчинский;
- депутат и директор троицкого ПАТП Альберт Гильманов;
- бизнесмен и экс-депутат Дмитрий Крашенинников;
- преподаватель Троицкого филиала ЧелГУ, бывший глава местного следственного отдела СК Александр Лапков;
- начальник управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов;
- глава Еманжелинска и вице-мэр города Волновахи Дмитрий Гатов.
Фаворитом будущих выборов, по информации URA.RU, считается Гатов. Полномочия действующего мэра Троицка Александра Виноградова истекают этой осенью. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.
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