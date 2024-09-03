Восемь человек претендуют на кресло арестованного мэра челябинского Троицка

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Мера пресечения Александру Виноградову в суде центрального района. Челябинск , клетка, тюрьма, виноградов александр, полиция, конвой
Преемник Александра Виноградова определится еще до решения суда по его делу Фото:

Восемь кандидатов подали заявки на участие в конкурсе на пост главы Троицка (Челябинская область). Информация об этом появилась на сайте городского собрания депутатов.

«На конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка подали документы восемь человек. В настоящее время технический секретарь конкурсной комиссии приступил к проведению проверки достоверности сведений о кандидатах в части достоверности информации о гражданстве и об образовании. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка Челябинской области будет проводиться 12 сентября», — говорится в тексте официального сообщения. Руководить городом выразили желание:

  • предприниматель Григорий Сиваков;
  • бизнесмен Иван Шарипов;
  • юрист из Челябинска Олесь Мрувчинский;
  • депутат и директор троицкого ПАТП Альберт Гильманов;
  • бизнесмен и экс-депутат Дмитрий Крашенинников;
  • преподаватель Троицкого филиала ЧелГУ, бывший глава местного следственного отдела СК Александр Лапков;
  • начальник управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов;
  • глава Еманжелинска и вице-мэр города Волновахи Дмитрий Гатов.

Фаворитом будущих выборов, по информации URA.RU, считается Гатов. Полномочия действующего мэра Троицка Александра Виноградова истекают этой осенью. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.

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Восемь кандидатов подали заявки на участие в конкурсе на пост главы Троицка (Челябинская область). Информация об этом появилась на сайте городского собрания депутатов. «На конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка подали документы восемь человек. В настоящее время технический секретарь конкурсной комиссии приступил к проведению проверки достоверности сведений о кандидатах в части достоверности информации о гражданстве и об образовании. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка Челябинской области будет проводиться 12 сентября», — говорится в тексте официального сообщения. Руководить городом выразили желание: Фаворитом будущих выборов, по информации URA.RU, считается Гатов. Полномочия действующего мэра Троицка Александра Виноградова истекают этой осенью. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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