Вице-мэр Волновахи Гатов подал заявление на пост главы Троицка

Глава Еманжелинска Челябинской области Дмитрий Гатов, который сейчас на общественных началах занимает пост первого вице-мэра Волновахи (ДНР), подал документы на конкурс на пост мэра Троицка. Об этом URA.RU сообщили источники в Троицке.
«Гатов подал комплект документов для участия в выборах главы Троицка. Он сделал это в последний день приема документов, 19 июля». — сообщил источник. В конкурсной комиссии на звонок URA.RU не ответили. Председатель городского собрания депутатов Василий Хасанов находится в отпуске.
Гатову 51 год. Он родился в Коркино. С 1993 года работал директором коммерческого предприятия. В марте 2010 года был избран председателем совета депутатов города Коркино. В 2016 году избран депутатами главой Коркино. В 2020 года избран был главой Еманжелинска. В 2022 году Гатов по поручению губернатора Алексея Текслера уехал в ДНР, где стал первым заместителем главы администрации Волновахского района.
Гатов окончил «школу мэров». Речь идет о курсах при Российской академии народного хозяйства в Москве. За работу в ДНР награжден орденом Дружбы. Награду ему вручал первый зампред администрации президента Сергей Кириенко.
Конкурс на должность мэра Троицка состоится 12 сентября. После этого депутаты выберут главу из отобранных конкурсной комиссией претендентов.
Полномочия действующего мэра Троицка Александра Виноградова истекают этой осенью. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.
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