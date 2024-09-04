Baza: по делу гибели участника СВО в отделе полиции Махачкалы появились новые фигуранты

В деле о гибели участника спецоперации, бойца спецназа «Ахмат» Ахмеда Джабраилова, который скончался в отделе полиции, появились еще двое фигурантов. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«К следователям были доставлены двое сотрудников ППС, применявших силу к 48-летнему Ахмеду Джабраилову», — говорится в сообщении канала. По их данным, сейчас подозреваемые находятся под следствием.
Ранее сообщалось, что в Махачкале в отделении полиции погиб участник СВО Ахмед Джабраилов, которому было 48 лет. Согласно ранее опубликованной информации, он скончался после того, как подвергся избиению со стороны нескольких сотрудников полиции. Родственники предполагают, что посттравматический синдром привел к его неадекватному поведению перед смертью. Глава Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев заявил, что Джабраилов погиб от асфиксии.
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